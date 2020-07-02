Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hanefi Çakır

CEVAP: Pandemi döneminde hayat düzenimiz değişti. Uyku düzenimiz bozuldu. Evde çok zaman geçirmemiz sebebiyle cep telefonu ya da bilgisayar ekranı karşısında daha fazla kaldık. Bunlar göz kuruluğu sebepleridir. Ayrıca baharın gelmesi, kimyasal ürünlere maruz kalmak, yazın sıcak hava da göz kuruluğu yapabilir. Bir de hastalıkların yaptığı göz kuruluğu olabilir. Mesela göz nezlesi dediğimiz konjüktivit de kuru göze sebep olur. Hastanın gözü şakır şakır akar ama bu kaliteli bir gözyaşı değildir. Onda da kuru göz olabilir. Şahsi olarak kuru ortamlardan uzak durabilir; çok sıcak havada dışarı çıkmamaya çalışabilirsiniz. Bunun dışında sizi çok rahatsız ediyorsa ilaç tavsiyeleri için bir göz hekimine görünmenizde fayda var.

İŞE DÖNERKEN SUÇLULUK HİSSETMEYİN

SORU: Kızım sekiz aylık oldu. Önümüzdeki ay işe başlayacağım ama kendimi hiç rahat hissetmiyorum. İnanın bu duyguyla depresyona girdim. Çalışmam da gerekiyor. Ne tavsiye edersiniz?

Klinik Psikolog Hatice Çizmecioğlu

CEVAP: Suçluluk kadınların annelik süreci içinde sıklıkla baş etmek mecburiyetinde kaldıkları bir duygu oluyor. Sanki çalışan annelerde daha fazlaymış gibi görünüyor. Onu bırakıyorum, ihtiyacı olduğu anda yanında olamıyorum duygusu ön plana çıkıyor. Bu duygu, kadının anne olarak kendine yüklediği rolle kendi anneliğini nasıl algıladığı ile ilişkilidir. Aslında hissettiğiniz, çocuğun terk edildiğini hissetmesinden çok sizin kendi anneliğinize ne atfettiğinizdir. Dolayısıyla da bir anda gidecek bir duygu değil, keşif sürecini başlatan bir şey. ‘Ben gerçekten nasıl bir annelik yaşıyorum, benim için annelik nasıl bir şey’ bu soruların cevabını aramalıdır. Gerekirse bunun için terapist desteği de alabilirsiniz.

ÇOCUĞU HAVUZA BONE İLE SOKUN

SORU: Hocam, dokuz yaşındaki oğlum hemen hemen her sene yaz aylarında dış kulak iltihabı geçiriyor. Kolay kolay da geçmiyor. Ne tavsiye edersiniz?

Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İrfan Devranoğlu

CEVAP: Dış kulak yolunda şişme, ödem ve işitme kaybı şikâyeti ile ortaya çıkan dış kulak yolu enfeksiyonu, oldukça ağrılı bir durumdur. Genellikle alerjik sebeple ya da kirli suyla olabilir. Çocuk denize, havuza girdiğinde kirli ise dış kulak yolunda bir enfeksiyon oluşur. Bir de havuzlarda kullanılan klor sebebiyle alerjik reaksiyonla olabilir. O sebeple temizliğinden emin olmadığınız havuza, denize çocuğunuzu sokmayın. Suya girerken kulak tıkaçlarını ve bone kullanmasını sağlayın. Dış kulak yolu iltihabı hem aileyi hem doktoru üzen bir durumdur. Çünkü hem ağrılıdır hem de dış kulak yolunun beslenmesi, damarlanması çok zayıf olduğundan buraya vereceğiniz antibiyotiklerin de etki etmesi zordur. Tedavisi uzun sürebilir.