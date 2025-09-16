Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Dev karşılaşma için nefesler tutuldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Dev karşılaşma için nefesler tutuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Dev karşılaşma için nefesler tutuldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 Trendyol Süper Lig'de nefesler kesildi. Fenerbahçe-Galatasaray derbine dair detaylar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Futbolseverler "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? "sorusuna cevap aranıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 Trendyol Süper Lig'deki derbiler ve sezonun kritik maçları için tarihleri duyurdu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Peki, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?" İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Dev karşılaşma için nefesler tutuldu - 1. Resim

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması, ligin 14. haftasında Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak dev derbi futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Dev karşılaşma için nefesler tutuldu - 2. Resim

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı şu an için belli değildir. Fenerbahçe - Galatasaray’ın mücadelesinin TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Dev karşılaşma için nefesler tutuldu - 3. Resim

SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ

TFF'nin açıkladığı takvime göre, ligin ilk yarısında oynanacak derbiler şu şekildedir:

  • Galatasaray-Beşiktaş: 4 Ekim Cumartesi, RAMS Park, 20.00
  • Galatasaray-Trabzonspor: 1 Kasım Cumartesi, RAMS Park, 20.00
  • Beşiktaş-Fenerbahçe: 2 Kasım Pazar, Tüpraş Stadyumu, 20.00
  • Fenerbahçe-Galatasaray: 1 Aralık Pazartesi, Chobani Stadyumu, 20.00
  • Trabzonspor-Beşiktaş: 14 Aralık Pazar, Papara Park, 20.00

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kıskanmak dizisi saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ilk bölüm detayları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kıskanmak dizisi saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ilk bölüm detayları - HaberlerKıskanmak dizisi saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte ilk bölüm detaylarıBugün şampiyonlar ligi maçı var mı? 16 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı - HaberlerBugün şampiyonlar ligi maçı var mı? 16 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programıZiraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları hangi kanalda? İşte ZTK 16 Eylül maç takvimi! - HaberlerZiraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçları hangi kanalda? İşte ZTK 16 Eylül maç takvimi!Shane Larkin Milli Takımı neden bıraktı? Veda mesajı dikkat çekti - HaberlerShane Larkin Milli Takımı neden bıraktı? Veda mesajı dikkat çektiUzak Şehir Ümmü neden ayrıldı? Zeynep Kankonde diziden çıktı - HaberlerUzak Şehir Ümmü neden ayrıldı? Zeynep Kankonde diziden çıktıŞampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar kaç para alıyor? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri! - HaberlerŞampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar kaç para alıyor? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri!
Sonraki Haber Yükleniyor...