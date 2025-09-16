Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? Dev karşılaşma için nefesler tutuldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
2025-2026 Trendyol Süper Lig'de nefesler kesildi. Fenerbahçe-Galatasaray derbine dair detaylar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Futbolseverler "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman? "sorusuna cevap aranıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 Trendyol Süper Lig'deki derbiler ve sezonun kritik maçları için tarihleri duyurdu.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Peki, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman?" İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması, ligin 14. haftasında Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak dev derbi futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı şu an için belli değildir. Fenerbahçe - Galatasaray’ın mücadelesinin TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ
TFF'nin açıkladığı takvime göre, ligin ilk yarısında oynanacak derbiler şu şekildedir:
- Galatasaray-Beşiktaş: 4 Ekim Cumartesi, RAMS Park, 20.00
- Galatasaray-Trabzonspor: 1 Kasım Cumartesi, RAMS Park, 20.00
- Beşiktaş-Fenerbahçe: 2 Kasım Pazar, Tüpraş Stadyumu, 20.00
- Fenerbahçe-Galatasaray: 1 Aralık Pazartesi, Chobani Stadyumu, 20.00
- Trabzonspor-Beşiktaş: 14 Aralık Pazar, Papara Park, 20.00
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin