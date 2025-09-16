Ankara'daki özel hastanede skandal! Safra kesesi ameliyatı olan hasta öldü... Bağırsağı kesildiği iddia edildi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, özel bir hastanede safra kesesi ameliyatı oldu. İddialara göre, Çuhadar'ın ameliyat sırasında bağırsağı doktor tarafından yanlışlıkla kesildi. Çuhadar'ın ailesi tarafından doktorun durumu saklayıp sonradan açıklaması ile kasıtlı bir şekilde ihmallere başvurduğu öne sürüldü. Hayatını kaybeden Çuhadar'ın ise henüz 1 senedir evli olduğu ve geride 2 aylık bebeğinin kaldığı öğrenildi. Durhanim Çetinkaya

Kızının safra kesesinden ameliyat olmak için özel hastaneye gittiğini söyleyen Çuhadar'ın annesi Durhanim Çetinkaya şunları söyledi:

"HİÇBİR HASTALIĞI YOKTU"

"Ameliyat olayım, bir an önce iyileşeyim, işime döneyim demişti. Hiçbir hastalığı yoktu, gayet sağlıklı gitmişti. Ameliyat oldu ama doktor bağırsağını kesmiş, bize söylemedi. Kızım birinci günü çok kötü oldu. Doktora dedim ben, kızım iyileşemiyor, iyi değil dedim. Gayet iyi dedi. Hemşerilere söyledim, her şey normal dediler. Tansiyonu düştü, ikiye düştü. Normal dediler, biz onu yükseltiriz dediler.

"SONRADAN BEN BAĞIRSAĞI DELMİŞİM DEDİ"

Doktor geldi, bir ultrason isteyelim dedi. Herhalde bir damar mı kesmişim, ne yapmışım dedi. Kan verelim dedi, kanlar gelmedi zaten. Kızılay'dan bekliyoruz dedi. Biz dedik ki Ankara'ya götürelim. Sakıncalı olur, yolda ölebilir dedi. Göndermedi bizi. Ben Ankara'dan doktor arkadaşımı çağıracağım, ameliyatı burada yapacağım dedi. Küçük bir damarda kesin kesik oldu dedi. Ya gördü bize söylemedi, bilmiyorum artık. İkinci ameliyata alındı kızım. 3 saat sonra çıktı ameliyattan. Sonradan ben bağırsağı delmişim dedi. 3-4 saat sonra kalkar dedi"

İlgili Haber Hastanede büyük skandal! Hayali tedaviyle haksız kazanç iddiası

"DOKTOR 'ALLAH RAHMET ETSİN DERİZ' DEDİ"

Acılı anne, gece 03.00'te kızının tansiyonunun düşmesi üzerine hemşirelerin doktoru çağırdığını, kızının o haliyle doktora "Ben ölüyor muyum?" diye sormasının üzerine doktorun "Allah rahmet etsin deriz" dediğini iddia etti. Ardından Durhanim Çetinkaya, doktorun bilerek ambulansı aradığını ve kızının başka bir hastaneye transfer sırasında yolda öleceğini hesap ettiğini öne sürdü.

2 AYLIK BEBEK GERİDE KALDI

Durhanim Çetinkaya, kasıtlı olarak uzakta olan bir şehir hastanesine götürülmek üzere gelen ambulansın şans eseri bozulduğunu ve Bilkent Şehir Hastanesinden başka bir ambulansın gelip aldığını belirtti. Orada ise kızının kalbinin durduğunu, her şeyin orada ortaya çıktığını söyleyen Durhanim Çetinkaya, otopsi yapılarak adli tıptan sonuç beklediklerini söyledi. Durhanim Çetinkaya, kızının 23 yaşında olduğunu ve geride 2 aylık bebeğinin kaldığını da vurguladı.

"DOKTOR BENİMLE DALGA GEÇTİ"

Daha önce de hastanede birçok skandal olayın olduğunu belirten Çetinkaya, "Ben o hastanenin kapatılmasın istiyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan da rica ediyorum. O hastane kapatılsın. Çünkü bu hastane bir sefer kapatıldı. El değiştirdi, tekrar açıldı. Başka canlar yanmasın. Benim yüreğim yandı. Gül gibi çocuğum gitti gözümün önünde. Doktor bir de benimle dalga geçti. 2 gündür dedim ben ona, benim çocuğum iyi değil ölüyor dedim. Dalga geçti benimle doktor. Asım Yalvaç diye bir doktor" diye konuştu.

Fatih Çetinkaya

Hastanede yoğun bakım ve oksijen tüpünün olmadığını iddia eden Kevser Çuhadar'ın babası Fatih Çetinkaya ise şu ifadeleri kullandı: