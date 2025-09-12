Hastanede büyük skandal! Hayali tedaviyle haksız kazanç iddiası

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) personelinin yaptığı şikâyet üzerine, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli bir doktor öğretim üyesi hakkında, hasta girişi yapıp hayali teşhis ve tedavilerle hizmet almış gibi gösterilerek devleti zarar uğrattığı ve haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Başlatılan incelemede, doktor öğretim üyesi B.A.’nın, bazı hastaların bilgisi olmadan sisteme giriş yaptığı ve gerçekte uygulanmayan teşhis ile tedavi işlemlerini yapılmış gibi göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ

Üniversite yönetimi, söz konusu iddialar üzerine vakit kaybetmeden idari soruşturma başlatırken, sürecin sağlıklı yürütülmesi için üniversite bünyesindeki iki hukukçu öğretim üyesi konuyla ilgili görevlendirildi. Öğretim üyesi B.A., soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevden el çektirildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtilirken, ne kadar haksız kazanç sağlandığına ilişkin kesin bilginin ancak inceleme tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağı ifade edildi.

MAKÜ yönetimi, sürece ilişkin yaptığı açıklamada konunun ciddiyetle ele alındığını ve hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.