Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hastanede büyük skandal! Hayali tedaviyle haksız kazanç iddiası

Hastanede büyük skandal! Hayali tedaviyle haksız kazanç iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan bir doktor öğretim üyesi hakkında, "hayali hasta işlemleriyle devleti zarara uğrattığı" iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı. Hakkında ciddi iddialar bulunan akademisyen, soruşturma süresi boyunca görevinden uzaklaştırıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) personelinin yaptığı şikâyet üzerine, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli bir doktor öğretim üyesi hakkında, hasta girişi yapıp hayali teşhis ve tedavilerle hizmet almış gibi gösterilerek devleti zarar uğrattığı ve haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 

Başlatılan incelemede, doktor öğretim üyesi B.A.’nın, bazı hastaların bilgisi olmadan sisteme giriş yaptığı ve gerçekte uygulanmayan teşhis ile tedavi işlemlerini yapılmış gibi göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

Hastanede büyük skandal! Hayali tedaviyle haksız kazanç iddiası - 1. Resim

GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ

Üniversite yönetimi, söz konusu iddialar üzerine vakit kaybetmeden idari soruşturma başlatırken, sürecin sağlıklı yürütülmesi için üniversite bünyesindeki iki hukukçu öğretim üyesi konuyla ilgili görevlendirildi. Öğretim üyesi B.A., soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevden el çektirildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtilirken, ne kadar haksız kazanç sağlandığına ilişkin kesin bilginin ancak inceleme tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağı ifade edildi.

MAKÜ yönetimi, sürece ilişkin yaptığı açıklamada konunun ciddiyetle ele alındığını ve hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ÖZYES tercihleri ne zaman bitecek, sonuçları ne zaman açıklanacak?Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2025
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul sözleri: Türk-İslam coğrafyasının ortak zenginliği - Gündem"İstanbul, Türk-İslam coğrafyasının ortak zenginliği"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden öğrenciler hakkında karar! - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden öğrenciler hakkında karar!CHP'de gözler 15 Eylül'de! "Kılıçdaroğlu ile görüştüm" deyip anlattı... - Gündem"Kılıçdaroğlu ile görüştüm" deyip anlattı...Manavgat Belediye Başkanı Kara'nın rüşvet deposu ifşa oldu! Külçe külçe altınlar, tomar tomar dövizler... - GündemTutuklu başkanın rüşvet deposu ifşa oldu!Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya istifa etti - GündemBeykoz Belediyesi'nde bir istifa daha!İmamoğlu 'sahte diploma' davasında hakim karşısında! Aylık gelirini açıkladı - Gündemİmamoğlu, aylık gelirini açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...