Haberler > Haberler > Bugün şampiyonlar ligi maçı var mı? 16 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı

Bugün şampiyonlar ligi maçı var mı? 16 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün şampiyonlar ligi maçı var mı? 16 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün şampiyonlar ligi maçı var mı? sorusu futbolseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. 16 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programının belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında da dev takımlar mücadele edecek.

Bugün önemli karşılaşmalar olacak. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda 10 karşılaşma oynanacak. Öte yandan Avrupa'da da dev maçlar futbolseverleri bekliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, Marsilya karşısına çıkacak. Benfica - Karabağ, Juventus - B.Dortmund, Real Madrid - Marsilya ve Tottenham - Villarreal karşılaşmaları gerçekleşecek. Peki, "Bugün şampiyonlar ligi maçı var mı?" İşte, 6 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı...

Bugün şampiyonlar ligi maçı var mı? 16 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı - 1. Resim

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI?

16 Eylül 2025 Salı günü yani bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçlar var. Bugün, yeni formatıyla başlayan 2025-2026 sezonun ilk maç haftası oynanıyor.

Bugün 10:45 Melbourne City - Hiroshima AFC Şampiyonlar Ligi, 13:00'da Gangwon - Shanghai Shenhua AFC Şampiyonlar Ligi, 13:00 'da Machida - FC Seoul AFC Şampiyonlar Ligi, ATK Mohun Bagan - Ahal AFC Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak.

Bugün şampiyonlar ligi maçı var mı? 16 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı - 2. Resim

16 EYLÜL ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

10:45 Melbourne City - Hiroshima AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Gangwon - Shanghai Shenhua AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Machida - FC Seoul AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

Bugün şampiyonlar ligi maçı var mı? 16 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı - 3. Resim

13:30 Ağrı 1970 - Batman Petrol Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

15:15 Buriram - Johor Darul AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

Bugün şampiyonlar ligi maçı var mı? 16 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı - 4. Resim

15:30 Kırıkkalespor - Manisa FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

16:00 Juventus - B.Dortmund UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

16:00 Real Madrid - Marsilya UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

Bugün şampiyonlar ligi maçı var mı? 16 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı - 5. Resim

16:45 ATK Mohun Bagan - Ahal AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

18:00 Tire 2021 - Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

Bugün şampiyonlar ligi maçı var mı? 16 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı - 6. Resim

19:00 Al Ahli Dubai - Tractor Sazi AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:45 Athletic Bilbao - ArsenalUEFA Şampiyonlar Ligi CBC Sporttabii Spor

19:45 PSV - St.Gilloise UEFA Şampiyonlar Ligi TRT Spor

20:30 Hatayspor - Erciyes 38 FK Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

Bugün şampiyonlar ligi maçı var mı? 16 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı - 7. Resim

21:15 Al Hilal - Al Duhail AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

21:15 Al Hussein - Sepahan FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

22:00 Benfica - Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Juventus - B.Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Real Madrid - Marsilya UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Tottenham - Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi TRT Spor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk köprüsü kuruluyor! Ermenistan ''sınırı açmaya hazırız” dedi
