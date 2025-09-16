Arazi ortasında esrarengiz görüntü! İsimli mezar taşını gören şaşırıyor

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de, İmdat Sokak'ta boş arazide görülen terk edilmiş isimli mezar taşı, vatandaşların dikkatini çekti. Mezar taşının ne zaman ve kim tarafından bırakıldığı bilinmezken, mahalle sakinlerinin merakı giderek artıyor.

Eskişehir İmdat Sokak'ta boş arazide garaj kapısının önüne bırakılmış mezar, çevrede yaşayanların ilgisini topladı.

NE ZAMAN VE KİMİN BIRAKTIĞI BELLİ DEĞİL

Ne zaman ve kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen mezarın üzerinde isim yazılı taşının bulunması, mahalle sakinlerinin merakını daha da arttırdı.

Mezar çevrede tedirginlik oluştururken göze hitap etmeyen görüntüler oluşturdu.

