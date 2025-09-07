Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eskişehir'de ambulansı takip edip sağlıkçıları tehdit etmişlerdi: Baba-oğul hakkında karar verildi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yol verdikleri ambulansı takip ederek başhekimliğe kadar giden baba ve oğul, sağlık personelini tehdit etmişti. Gözaltına alınan baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece "tehdit" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, yol verdikleri ambulansı takip ettikten sonra 3 sağlık çalışanını tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Erenköy Mahallesi'nde seyreden Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir ambulansın sürücüsü, önünde seyreden otomobilin sürücüsünden yol istedi. Otomobildeki Y.F.K. ile babası T.K. ambulansın geçişine izin verdi. Daha sonra araçlarıyla ambulansın peşine takılan baba oğul, Yenikent Mahallesi'ndeki başhekimliğe kadar geldi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI TEHDİT ETTİLER

Şüpheliler, ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanını tehdit etti. Sağlık personeli, kendilerini ambulansa kilitleyip yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "tehdit" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklandı.

