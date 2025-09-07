Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ambulansı kilometrelerce kovalayıp sıkıştırdılar! Başhekimlik bahçesine 1 minibüs adam yığdılar

Eskişehir’de 112 personeline çirkin saldırı girişiminde bulunuldu. Ambulansı kilometrelerce kovalayıp sıkıştıran şüpheliler, ambulans başhekimlik bahçesine sığınınca kuruma 1 minibüs adam çağırdılar. Şahıslar alkol testi yapılmadan gözaltına alındı.

Eskişehir’de 2 şahsın içinde bulunduğu araç tarafından kilometrelerce kovalanan sağlık ekipleri, Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’ne sığındı. Kuruma 1 minibüs dolusu, 2 araçla izinsiz giren ve iddiaya göre ambulansa vuran şahıslar alkol testi yapılmadan gözaltına alındı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi’nde bulunan Mamuca Kavşağı’nda geçmekte olan 26 E 2371 plakalı ambulans, 26 FK 695 plakalı otomobilden yol istedi. Araçtakiler henüz bilinmeyen bir sebeple ambulansa sinirlenip takibe aldı. Hızlı bir şekilde şehir içinde araçtan kaçan sağlık ekipleri, izini çeşitli yollarla kaybettirmeye çalıştı. Birçok kez ters yöne girip, kaza atlatan ambulansın peşini araç, trafik kuralların ihlal ederek ısrarla bırakmadı.

BAŞHEKİMLİĞE SIĞINAN AMBULANSLA, KURUMA GİRDİLER

Bahse konu araç, Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’ne sığınan sağlık ekibinin peşinden devlet kurumuna giriş yaptı. Ambulansa yönelen 2 kişi bağırmaya başladı. Korkudan ambulansın kapılarını kilitleyen 1 erkek 2’si kadın sağlık görevlilerinin iddiasına göre, 2 kişi araca vurmaya başladı. Şahısların kendini kaybetmiş halleri görevlilerce kayda alındı.

Durum polise ihbar edildi. Polis ekiplerinin işlemleri sırasında ise yine iddiaya göre şahısların çağırdığı 1 minibüs dolusu arkadaşı, adeta Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'ni bastı. Polisin ikazı ile dışarı çıkarılan şahıslar kurumun kapısında nöbet tuttu.

"ÖZLÜK HAKLARIMA SALDIRI VAR"

Gözaltına alacağını öğrenen şahıs, sağlık ekibinden özür dileyip evine gitmek istese de çabası sonuç vermedi. Ambulansı kovalayan ve trafiği birbirine katan şahıslar, basın mensubunun 'neden yaptın?' sorusuna ise, önce gülerek cevap vermekten kaçtı. Daha sonra ise, "Benim özlük haklarıma saldırı var" diyerek serzenişte bulundu. Şahıslar işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan sağlık ekibi, gördükleri şiddetten dolayı görevlerine devam edemeyeceklerini ifade etti.

