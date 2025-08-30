Genç kızların eğlencesi faciayla bitti! 3'ü de alev aldı, birinin durumu ciddi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’nde 21 Ağustos Perşembe günü korku dolu anlar yaşandı.

GAZ LAMBASINI YAKACAKKEN ALEV ALDI

Akşam saatlerinde aynı kuaför dükkanında çalıştığı öğrenilen Rabia Nur T. (21), B.E. (17) ve Ş.N.S. (17) bir evde toplandı. Genç kızlar, evde dekoratif gaz lambasını yakmak istedi. Bu esnada yakıt bidonu bir anda alev aldı.

3 GENÇ KIZ DA YANDI

Eğlencenin, kabusa dönüştüğü anlarda alevler 3 gencin de üzerine sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kızlar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) kaldırıldı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kızlardan Rabia Nur T. ile B.E., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi.

Ş.N.S.’nin SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi Çocuk Cerrahi servisinde tedavisinin sürdüğü, Rabia Nur T.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.