Müjdeyi Bakan Işıkhan duyurdu! 64 ilaç daha geri ödeme listesinde
Sosyal Güvenlik Kurumu, aralarında KOAH ve diyabet ilaçlarının da bulunduğu 51'i yerel üretim olmak üzere toplam 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aralarında KOAH ve diyabet ilaçlarının da yer aldığı 51'i yerli üretim olmak üzere toplam 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
"YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMLE GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Işıkhan, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4 diyabet ilacı, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik, 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç başta olmak üzere 51 adedi yerli üretim ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun."
