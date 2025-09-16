Kral Kaybederse dizisi bu akşam yayınlanacak mı? 16 Eylül Salı Star TV yayın akışı paylaşıldı
Kral Kaybederse dizisi bu akşam yayınlanacak mı? sorusu izleyenler tarafından gündeme geldi. Yeni sezonda geçen hafta iyi bar başlangıç yapan dizisinin yeni bölümleri takipçiler tarafından merak ediliyor.
Kral Kaybederse 2. sezon yeni bölümleri heyecanla beklenmeye başladı. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu haline geldi.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin 2. sezonu 9 Eylül Salı günü başladı. Dikkat çeken konusuyla izleyicilerini ekran başına kilitleyen Kral Kaybederse dizisini yeni bölümünün yayın tarihi araştırılıyor.
KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
Kral Kaybederse dizisi 18. bölümüyle Star TV'de bugün 20:00'da yayınlanacaktır. Yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan dizide Star TV'nin yayın akışında yer alıyor.
Kral Kaybederse dizisinin ikinci sezonunda aradan iki yıl geçer ve Kenan Baran, hakkında ortaya atılan asılsız iddialara cevap vermek üzere bir televizyon programına katılır. Diziye birçok yeni isim dahil olur.
16 EYLÜL STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 – Söz
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Kral Kaybederse
01:00 - Baba Ocağı
03:00 - Dürüye'nin Güğümleri
05:00 - Söz