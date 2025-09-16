Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kral Kaybederse dizisi bu akşam yayınlanacak mı? 16 Eylül Salı Star TV yayın akışı paylaşıldı

Kral Kaybederse dizisi bu akşam yayınlanacak mı? 16 Eylül Salı Star TV yayın akışı paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kral Kaybederse dizisi bu akşam yayınlanacak mı? 16 Eylül Salı Star TV yayın akışı paylaşıldı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kral Kaybederse dizisi bu akşam yayınlanacak mı? sorusu izleyenler tarafından gündeme geldi. Yeni sezonda geçen hafta iyi bar başlangıç yapan dizisinin yeni bölümleri takipçiler tarafından merak ediliyor.

Kral Kaybederse 2. sezon yeni bölümleri heyecanla beklenmeye başladı. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu haline geldi.

Kral Kaybederse dizisi bu akşam yayınlanacak mı? 16 Eylül Salı Star TV yayın akışı paylaşıldı - 1. Resim

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin 2. sezonu 9 Eylül Salı günü başladı. Dikkat çeken konusuyla izleyicilerini ekran başına kilitleyen Kral Kaybederse dizisini yeni bölümünün yayın tarihi araştırılıyor.

Kral Kaybederse dizisi bu akşam yayınlanacak mı? 16 Eylül Salı Star TV yayın akışı paylaşıldı - 2. Resim

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI? 

Kral Kaybederse dizisi 18. bölümüyle Star TV'de bugün 20:00'da yayınlanacaktır. Yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan dizide Star TV'nin yayın akışında yer alıyor.

Kral Kaybederse dizisi bu akşam yayınlanacak mı? 16 Eylül Salı Star TV yayın akışı paylaşıldı - 3. Resim

Kral Kaybederse dizisinin ikinci sezonunda aradan iki yıl geçer ve Kenan Baran, hakkında ortaya atılan asılsız iddialara cevap vermek üzere bir televizyon programına katılır. Diziye birçok yeni isim dahil olur.

Kral Kaybederse dizisi bu akşam yayınlanacak mı? 16 Eylül Salı Star TV yayın akışı paylaşıldı - 4. Resim

16 EYLÜL STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İstanbullu Gelin
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 – Söz
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Kral Kaybederse
01:00 - Baba Ocağı
03:00 - Dürüye'nin Güğümleri
05:00 - Söz

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump’ı tehdit ettiler! F-16’lar acil kodla havalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? Yayın bilgileri belli oldu - HaberlerŞampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? Yayın bilgileri belli olduKıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor? - HaberlerKıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor?1 dolar ne kadar, euro kaç para oldu? 16 Eylül güncel döviz fiyatları - Haberler1 dolar ne kadar, euro kaç para oldu? 16 Eylül güncel döviz fiyatlarıTEKNOFEST'e giriş ücretsiz mi, nasıl kayıt yapılır? - HaberlerTEKNOFEST'e giriş ücretsiz mi, nasıl kayıt yapılır?Benfica - Karabağ maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerden izlenir, şifresiz mi? - HaberlerBenfica - Karabağ maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerden izlenir, şifresiz mi?Ufuk Özkan'a ne oldu? Son sağlık durumu araştırılıyor, kardeşinden açıklama var - HaberlerUfuk Özkan'a ne oldu? Son sağlık durumu araştırılıyor, kardeşinden açıklama var
Sonraki Haber Yükleniyor...