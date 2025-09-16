Okul zili zamla çaldı, fiyatlar cep yaktı! Devlet okulunda tost 85 TL

Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken öğrenciler heyecanlı, veliler ise dertli. Kırtasiye ihtiyaçlarının cep yaktığını belirten veliler, bir de kantin fiyatları ile yüzleşti. Kantinden alışveriş yapmanın maliyetini yüksek bulan birçok öğrenci, çözümü evden yiyecek getirmekte buldu.

YÜZDE 20-25 ARASINDA ARTTI

Star Haber’in haberine göre; okul kantinlerinde birçok ürüne yüzde 20 ila yüzde 25 arasında zam yapıldı. Öğrenciler okula döner dönmez bu artışla karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz yıl 70 TL olan kaşarlı tostun fiyatı bu yıl 85 TL'ye çıkarken, simit ve poğaça gibi unlu mamullerin fiyatı 20 TL'den 25 TL'ye yükseldi. Ayran ise 15 TL'den 20 TL'ye çıktı.

TABLDOT YEMEK CEP YAKIYOR

Bazı kantinlerde sunulan tabldot yemeklerin en uygun olanı dahi 190 TL'den başlıyor. Günlük bu ücreti ödeyen bir öğrencinin aylık yemek masrafı ise yaklaşık 3.800 TL'ye ulaşıyor.

ÖZEL OKULLARDA DAHA DA YÜKSEK

Bu fiyatlar genellikle devlet okullarındaki kantinler için geçerli. Özel okullarda ise durum daha farklı. Fiyatlar kurumlara göre değişiyor ve kantinler kendi tarifelerini belirliyor.

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, "Bizim esnaf odamıza bağlı olan bütün kantinlerimiz bu fiyata göre satmak zorunda" dedi. Ayrıca Osmanoğlu, farklı fiyattan satış yapanların kendilerine ihbar edilmesi gerektiğini belirtti.