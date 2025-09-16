Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altın yükseldi mi, çeyrek ne kadar? 16 Eylül güncel altın fiyatları

Altın yükseldi mi, çeyrek ne kadar? 16 Eylül güncel altın fiyatları

Güncelleme:
Haberler

Yatırımcısının yakından takip ettiği altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. 16 Eylül güncel altın fiyatları araştırılıyor. Altındaki yükseliş devam ederken çeyrek ne kadar, 1 gram altın kaç para, cumhuriyet altın ne kadar oldu? diye internetten aratanlar var. İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Yatırımcısı ve altın borcu olanların yakından takip ettiği piyasada son durum araştırılıyor. Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL oldu? günün en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Siz değerli okurlarımız için 16 Eylül güncel altın fiyatlarını bu haberde derledik, işte ayrıntılar... 

ALTIN YÜKSELDİ Mİ?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 4 bin 885 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 892 lira seviyesinde bulunuyor.

Altın yükseldi mi, çeyrek ne kadar? 16 Eylül güncel altın fiyatları - 1. Resim

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 8 bin 194 liradan sarılıyor. 

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA OLDU?

Altında yükseliş sürerken cumhuriyet altının fiyatı da merak edildi. Cumhuriyet altını 16 Eylül sabahı 33 bin 26 liradan satılıyor.

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

Altının onsu güne yükselişle başlayarak 3 bin 689,45 dolarla rekor seviyeyi gördükten sonra dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 685 dolardan işlem görüyor.

 

