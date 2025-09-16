Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Shane Larkin Milli Takımı neden bıraktı? Veda mesajı dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
A Milli Basketbol Takımı 8'de 8 yaparak geldiği 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya 88-83 yenilerek 2. olmuştu. Turnuva boyunca performansı ile göz dolduran oyuncularımızdan Shane Larkin, milli takımdan ayrılma kararı aldı. Shane Larkin Takımı neden bıraktı? sorusu gündeme geldi. İşte yıldız basketçiden gelen o açıklama...

Anadolu Efes'in milli yıldızı Shane Larkin, Türk Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıkladı. Shane Larkin milli takımı neden bıraktı? diye aramalar başladı. Larkin, 7 yıldır görev aldığı A Milli Takım'dan ayrılma kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Larkin'in duygusal paylaşımı da dikkat çekti. Shane Larkin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, millli takımı bıraktı mı? gibi sorular en çok aranan konular arasına girdi, işte detaylar... 

Shane Larkin Milli Takımı neden bıraktı? Veda mesajı dikkat çekti - 1. Resim

SHANE LARKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tam adı DeShane Davis Larkin olan milli basketbolcumuz 2 Ekim 1992’de ABD’nin Ohio eyaletinde Cincinnati kentinde dünyaya geldi. Babası Hall of Fame beyzbol oyuncusu Barry Larkin'dir. 

Shane Larkin Milli Takımı neden bıraktı? Veda mesajı dikkat çekti - 2. Resim

2020’de Türk vatandaşlığına geçen Larkin, A Milli Basketbol Takımı’nın önemli isimlerinden biri haline geldi. 2022 Avrupa Şampiyonası’nda ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ay-yıldızlı forma altında sergilediği oyunla takımı sırtlayan isimlerden biri oldu.

Shane Larkin Milli Takımı neden bıraktı? Veda mesajı dikkat çekti - 3. Resim

SHANE LARKİN MİLLİ TAKIMI NEDEN BIRAKTI?

32 yaşındaki Shane Larkin milli takımı bıraktığına dair sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Larkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Shane Larkin Milli Takımı neden bıraktı? Veda mesajı dikkat çekti - 4. Resim

"7 yıl önce, Türkiye’ye hiçbir beklentim olmadan gelmiştim. Sevdiğim oyunu oynamam için gittiğim sıradaki bir duraktı. 7 yıl sonra, burası benim ikinci evim oldu. Beni kabul etmeniz ve desteklemeniz sözlerle anlatılamayacak bir anlama sahip. Tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, ana hedefimiz olan altın madalyadan çok daha değerli. Kardeşlerim haline gelen takım arkadaşlarıma, koçlarımıza, yöneticilere ve bu macerada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu. Sonsuza dek sizden biri olacağım ve sizi kalbimin en derinliklerinden seviyorum. Teşekkürler Türkiye."

 

