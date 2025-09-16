Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe eski kaptanı, İrfan Can'ın görüntüsüyle çılgına döndü! Alisson yapmaz! Sen kimsin?

Fenerbahçe eski kaptanı, İrfan Can'ın görüntüsüyle çılgına döndü! Alisson yapmaz! Sen kimsin?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe eski kaptanı, İrfan Can&#039;ın görüntüsüyle çılgına döndü! Alisson yapmaz! Sen kimsin?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de 2001-2007 yılları arasında forma giyen ve takım kaptanlığı yapan Ümit Özat, 14 Eylül Pazar akşamı Chobani Stadı'nda 1-0 sonuçlanan Trabzonspor maçında ekranlara yansıyan bir görüntüye sert tepki gösterdi. Ümit Özat'ın hedefinde yedek kaleci İrfan Can Eğribayat vardı. 

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u Youssef En Nesyri'nin golüyle 1-0 yendi. Manchester City'den transfer edilen Brezilyalı file bekçisi Ederson, ilk kez sarı-lacivertli formayı giyerken; İrfan Can Eğribayat yedekler arasında yer aldı.

Fenerbahçe eski kaptanı, İrfan Can'ın görüntüsüyle çılgına döndü! Alisson yapmaz! Sen kimsin? - 1. Resim

ÜMİT ÖZAT'TAN OLAY SÖZLER

Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Ümit Özat, Kadıköy'de maç sırasında ekranlara yansıyan yedek kulübesindeki görüntüsü sebebiyle 27 yaşındaki kaleciyi hedef aldı.

Fenerbahçe eski kaptanı o görüntüyle çılgına döndü: Alisson yapmaz bunu! Sen kimsin? - 1. Resim

ALISSON BECKER VE EDERSON KIYASLAMASI

SkySpor'da Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını değerlendiren Ümit Özat, İrfan Can Eğribayat'a, "Zannedersin Ederson oynuyor, Alisson Becker (Liverpool) yedek! Alisson yapmaz bunu!" sözleriyle seslendi.

Fenerbahçe eski kaptanı o görüntüyle çılgına döndü: Alisson yapmaz bunu! Sen kimsin? - 2. Resim

"BÖYLE UKALALIK OLMAZ"

Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat, "Kimse kusura bakmasın. Canımı sıkan bir şey var. Bu görüntüyü kabul etmiyorum kardeşim. Fenerbahçe yedek kulübesinde bir oyuncu böyle oturamaz. Sen Fenerbahçe'de oynamasan 'aman Kadıköy'de maç izleyeyim' diye bilet kuyruğuna girersin. Böyle ukalalık olmaz! Avrupalılıkmış, modernlikmiş. Yok kardeşim öyle bir şey, bunu kabul etmiyorum. Çağlar (Söyüncü) senden daha fazla Milli Takım'da oynadı, onun oturuşuna bak. Adam gibi oturuyor. Bu nedir! Sen Fenerbahçe forması giyiyorsun. Böyle bir oturma şekli olabilir mi? Sen kimsin? Zannedersin Ederson oynuyor, Alisson yedek veya Alisson oynuyor, Ederson yedek! Alisson yapmaz bunu! Fenerbahçe'nin kurtuluşu bu tarz işleri düzeltmekten geçer, sadece sahada oynanan futbolla olmaz. Orada başıboşluk var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe eski kaptanı o görüntüyle çılgına döndü: Alisson yapmaz bunu! Sen kimsin? - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

