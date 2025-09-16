Fenerbahçe eski kaptanı, İrfan Can'ın görüntüsüyle çılgına döndü! Alisson yapmaz! Sen kimsin?

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u Youssef En Nesyri'nin golüyle 1-0 yendi. Manchester City'den transfer edilen Brezilyalı file bekçisi Ederson, ilk kez sarı-lacivertli formayı giyerken; İrfan Can Eğribayat yedekler arasında yer aldı.

ÜMİT ÖZAT'TAN OLAY SÖZLER

Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Ümit Özat, Kadıköy'de maç sırasında ekranlara yansıyan yedek kulübesindeki görüntüsü sebebiyle 27 yaşındaki kaleciyi hedef aldı.

ALISSON BECKER VE EDERSON KIYASLAMASI

SkySpor'da Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını değerlendiren Ümit Özat, İrfan Can Eğribayat'a, "Zannedersin Ederson oynuyor, Alisson Becker (Liverpool) yedek! Alisson yapmaz bunu!" sözleriyle seslendi.

"BÖYLE UKALALIK OLMAZ"

Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat, "Kimse kusura bakmasın. Canımı sıkan bir şey var. Bu görüntüyü kabul etmiyorum kardeşim. Fenerbahçe yedek kulübesinde bir oyuncu böyle oturamaz. Sen Fenerbahçe'de oynamasan 'aman Kadıköy'de maç izleyeyim' diye bilet kuyruğuna girersin. Böyle ukalalık olmaz! Avrupalılıkmış, modernlikmiş. Yok kardeşim öyle bir şey, bunu kabul etmiyorum. Çağlar (Söyüncü) senden daha fazla Milli Takım'da oynadı, onun oturuşuna bak. Adam gibi oturuyor. Bu nedir! Sen Fenerbahçe forması giyiyorsun. Böyle bir oturma şekli olabilir mi? Sen kimsin? Zannedersin Ederson oynuyor, Alisson yedek veya Alisson oynuyor, Ederson yedek! Alisson yapmaz bunu! Fenerbahçe'nin kurtuluşu bu tarz işleri düzeltmekten geçer, sadece sahada oynanan futbolla olmaz. Orada başıboşluk var" ifadelerini kullandı.