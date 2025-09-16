Damadın eniştesinden ilginç düğün hediyesi! Davetliler şaşırıp kaldı
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Muğla'da bir düğünde damadın eniştesi, ilginç bir takı taktı. Para, altın derken düğünde buzağı hediye edilmesi büyük şaşkınlığa neden oldu.
Muğla’nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi’nde gerçekleşen düğünde sıra dışı bir hediye dikkat çekti. Damat Ramazan Karadağ’a eniştesi Birol Günay tarafından düğünde buzağı hediye edildi.
DAVETLİLİK BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
Altın, bilezik, para derken hediye listesine buzağı da eklenince davetliler büyük şaşkınlık yaşadı. Gelin ve damat, bu ilginç hediye karşısında hem kahkaha attı hem de mutluluklarını gizleyemedi.
Bozarmut’ta gerçekleşen ilginç sürpriz, düğüne ayrı bir renk kattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mesut Şahin