Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Damadın eniştesinden ilginç düğün hediyesi! Davetliler şaşırıp kaldı

Damadın eniştesinden ilginç düğün hediyesi! Davetliler şaşırıp kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Damadın eniştesinden ilginç düğün hediyesi! Davetliler şaşırıp kaldı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'da bir düğünde damadın eniştesi, ilginç bir takı taktı. Para, altın derken düğünde buzağı hediye edilmesi büyük şaşkınlığa neden oldu.

Muğla’nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi’nde gerçekleşen düğünde sıra dışı bir hediye dikkat çekti. Damat Ramazan Karadağ’a eniştesi Birol Günay tarafından düğünde buzağı hediye edildi.

Damadın eniştesinden ilginç düğün hediyesi! Davetliler şaşırıp kaldı - 1. Resim

DAVETLİLİK BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI 

Altın, bilezik, para derken hediye listesine buzağı da eklenince davetliler büyük şaşkınlık yaşadı. Gelin ve damat, bu ilginç hediye karşısında hem kahkaha attı hem de mutluluklarını gizleyemedi.

Damadın eniştesinden ilginç düğün hediyesi! Davetliler şaşırıp kaldı - 2. Resim

Bozarmut’ta gerçekleşen ilginç sürpriz, düğüne ayrı bir renk kattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe eski kaptanı o görüntüyle çılgına döndü: Alisson yapmaz bunu! Sen kimsin?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arazi ortasında esrarengiz görüntü! İsimli mezar taşını gören şaşırıyor - YaşamTerk edilmiş isimli mezar taşını gören şaşırıyorBakan Uraloğlu duyurdu, ilk tren yola çıktı! Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattında heyecanlandıran gelişme - YaşamBakan Uraloğlu duyurdu, ilk tren yola çıktı!Adeta doğal meteoroloji sistemi! Kışın habercisi 'vargit'ler kendini gösterdi - YaşamKışın habercisi 'vargit'ler kendini gösterdiBalıkçı tezgahlarına bereketin ardından belirsizlik geldi: Bu sezon misafirlik kısa sürecek! - YaşamBu sezon misafirlik kısa sürecek!İl il uyarı geldi: Sıcaklık 4 derece birden düşecek, sağanak yolda - YaşamSıcaklık 4 derece birden düşecek, sağanak yoldaKavgada boynundan bıçaklanmıştı! 20 yaşındaki gençten iyi haber - YaşamKavgada boynundan bıçaklanmıştı! 20 yaşındaki gençten iyi haber
Sonraki Haber Yükleniyor...