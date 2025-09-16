Damadın eniştesinden ilginç düğün hediyesi! Davetliler şaşırıp kaldı

Muğla’nın Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi’nde gerçekleşen düğünde sıra dışı bir hediye dikkat çekti. Damat Ramazan Karadağ’a eniştesi Birol Günay tarafından düğünde buzağı hediye edildi.

DAVETLİLİK BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Altın, bilezik, para derken hediye listesine buzağı da eklenince davetliler büyük şaşkınlık yaşadı. Gelin ve damat, bu ilginç hediye karşısında hem kahkaha attı hem de mutluluklarını gizleyemedi.

Bozarmut’ta gerçekleşen ilginç sürpriz, düğüne ayrı bir renk kattı.