Tahılı ver, aracı al! Rusya 90'lı yıllara dönüyor: Batı'nın yaptırımlarına "takaslı" çözüm

Reuters'in 15 Eylül'de bildirdiğine göre, Rusya ekonomisinin giderek zorlanmaya başladığı bir dönemde Moskova, Batı'nın yaptırımlarını aşmak için takasa yöneldi.

RUSYA'DA TAKAS USULLÜ ÇÖZÜM

Ticaret kaynakları, gümrük hizmetlerinin kamuya açık açıklamaları ve şirket açıklamalarına dayanarak sekiz adet ayni mal takası işlemini tespit eden Reuters, takasın geri dönüşünün Rusya için "Ukrayna'daki savaşın ticaret ilişkilerini ne kadar bozduğunu" gösterdiğini yazdı.

Üç ticaret kaynağı, haber ajansına, takasın Rus ekonomisinde giderek daha sık hale geldiğini, ancak "işlemlerin şeffaf olmaması nedeniyle" toplam değer veya hacminin belirlenemediğini söyledi.

YAPTIRIMLAR ATLATILABİLİR Mİ?

Anonim kalmak koşuluyla Reuters'a konuşan bir ticaret kaynağı, bu sistemin Rus bankalarını dolar ve euro işlemlerinden koparan yaptırımları atlatmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Bu tür bir işlemde, Çinli ortakların Rus meslektaşlarından tahıl ile ödeme yapmalarını talep ettikleri bildirilen bir işlemde, Çinli otomobiller Rus buğdayı ile takas edildi.

TAHILI VER ARACI AL

Gümrük beyannamelerine göre, diğer iki işlemde ise keten tohumu, Çin'den gelen ev aletleri ve inşaat malzemeleri gibi mallar ile takas edildi.

Reuters'a göre, diğer işlemlerde ise makineler karşılığında Çin'e metaller teslim edildi, Çin hizmetleri hammaddelerle takas edildi ve bir Rus ithalatçı, Çinli bir şirkete ödeme yapmak için alüminyum satın aldı.

Ödeme piyasasından bir kaynak ajansa, "Çinli bankalar, ikincil yaptırımlar kapsamında yaptırım listelerine alınmaktan korktukları için Rusya'dan para kabul etmiyorlar" dedi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın 2024 tarihli bir belgesinde, işletmelere yaptırımlardan kaçınmak için takas işlemlerini nasıl kullanacakları konusunda tavsiyelerde bulunulmuş ve hatta takas borsası olarak çalışacak bir ticaret platformu oluşturulması için bir öneri sunulmuştur.

Rusya-Asya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Genel Konseyi sekreteri Maxim Spassky, Reuters'a verdiği demeçte, "Takasın büyümesi, doların değer kaybetmesi, yaptırım baskısı ve ortaklar arasında likidite sorunlarının bir belirtisidir" dedi.