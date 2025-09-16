Putin'den "Avrasya benimle" mesajı! Uzmanlar, Rusya'nın ihlallerini değerlendirdi

YEŞİM ERASLAN - Polonya’dan sonra Romanya da alarma geçti. Bir hafta içinde Rus İHA ve dronlarına karşı F-16’lar havalandı. Rusya ise NATO ülkeleri İHA ihlalleri sebebiyle alarma geçmişken ülkenin yeni hipersonik füzesi Zircon’u test etti.

Rusya’dan NATO üyesi ülkelere yönelik art arda gelen ihlalleri gazetemize değerlendiren Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Polonya ve Romanya’nın yanı sıra Almanya’nın da hava sahasını kapatabileceğini belirtti.

Polonya’nın NATO’ya 4. madde başvurusunda bulunduğunu bunun anlamının da “ciddi bir problem ile karşı karşıyayız” anlamını taşıdığını söyleyen Özülker, ABD’nin sadece bir uçak göndererek bu ülkeye destek verdiğini hatırlattı. Son yapılan Şanghay İş Birliği Örgütü toplantısına dikkat çeken Özülker, “Putin açıkça Avrupa’ya 26 Avrasya ülkesinin arkasında olduğu mesajını verdi” ifadesini kullandı.

TOKMAKOĞLU: SAHAYI BASKILIYOR

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı emekli Albay Gürsel Tokmakoğlu da ABD Başkanı Donald Trump’ın bilerek ya da bilmeyerek, Rusya-Ukrayna savaşında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e avantajlar sunduğunu, bu durumun da Avrupa’yı çok tedirgin ittiğini ifade etti. Putin’in, Rusya-Ukrayna savaşını uzattığı atmosferde Avrupa’nın ciddi bir durum değerlendirmesi yapma ihtiyacı hissettiğini belirten Tokmakoğlu, şu tespitlerde bulundu:

Putin’in saldırı biçimi, savaşın uzaması Avrupa için çok yönlü refah politikalarını engeller mahiyet taşıyor. Putin’in yapmak istediği NATO ve Avrupa’yı dize getirmek. Avrupa’nın Ukrayna’ya olan desteğini kesmek istiyor. NATO’nun bölgeye konuşlandırdığı birlikler caydırıcılık bakımından takviye ediliyor. Bu durum elbette ki bir savaşın ileriye gitmesi ve tehdidin derinleşmesi olarak okunabilir. Putin daha fazla çıkar elde etmek için sahayı baskılıyor.

NATO İLE SAVAŞ HALİNDEYİZ

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin NATO’nun Rusya ile savaş hâlinde olmadığı yönündeki sözlerini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “NATO, Rusya ile savaş hâlinde. Bu, apaçık ortada ve herhangi bir ilave kanıta ihtiyaç yok” dedi.

