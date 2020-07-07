Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yıldırım

CEVAP: İlk sorunuzun cevabı hangi doktora devam edecekseniz o doktorun dediği gibi yapmanızdır. İkinci sorunuza gelince kulak temizleme cihazı almayınız, kullanmayınız. Riskleri büyük olabilir. Temizleme sıvılarını da doktorunuza tekrar danışınız. Madem işitme cihazı kullanıyorsunuz ara sıra doktora görünmek gerekir. Veya aynen burada sorduğunuz gibi doktora sorunuz. Çünkü dünyadaki insan sayısı kadar farklı dış kulak yolu var. Her bir kulak çok farklı kirlenir. Kimi gliserin, oksijenli su, kulak mumu gibi basit kimyasal ve gereçle temizlenir. Kimi kulak da evde katiyen temizlenemez. Nasıl olduğunu KBB uzmanı hemen anlar ve sizi yönlendirir. Kulağınızın bu kadar sık kirlenmesine işitme cihazı sebep olabilse de muhtemelen kulak cildinde de bir bakım gerektiren durum olabilir. Kulak cildine haftalık kortizonlu pomat, aloe vera kremi gibi bakım ilaçları da gerekiyor olabilir.

TOPUK AĞRISININ BİRÇOK SEBEBİ VAR

SORU: Sayın Hoca’m, beş altı aydan beri topuklarım ağrıyor. Üç dört sefer doktora gittim, her seferde röntgen çektirdim. Topuk dikeni olduğunu söylediler. Henüz ameliyatlık bir durumu yokmuş. Ağrı kesici krem yazdılar. Bir de silikon plastik ayakkabı verdiler. Bunu altı aydır kullanıyorum ama bir faydasını görmedim. Topuk dikeni ile ilgili başka tedavi var mı? Varsa ne yapmam gerekir?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Parmaksızoğlu

CEVAP: Topuk ağrısını yapan birçok sebep olabilir. Öncelikle topuğunuzda hissettiğiniz ağrının topuk dikeni mi, stres kırığı mı yoksa topuğun dibindeki ve ayağın altındaki lifli dokunun iltihaplanması olan plantar fasiitis mi olduğunun ayırıcı teşhisini koymak gerekir. Bunun için mutlaka muayene şart. Teşhise göre tedavi yapılması gerekir. Teşhis doğru bir şekilde konursa tedavi sebebe göre kolayca yapılabilir.