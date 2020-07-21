Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Birleşmiş Milletler, Covid-19 salgınının dünya çapında yürütülen çocuk aşılaması programını sekteye uğrattığını; aşılama oranlarının yılın ilk dört ayında, son 30 yılın en düşük düzeyinde kaldığını bildirdi. UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletlerin anketine cevap veren 80'den fazla ülkenin dörtte üçündeki aşılama programlarının kesintiye uğradığı bildirildi. Uzmanlar, bazı aşılama programlarının koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenmesi yüzünden kızamık salgınlarının ortaya çıkabileceğinden endişe ediyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre pandemiden önceki dönemde 2018 yılında 10 milyondan fazla kişi kızamığa yakalandı. Kızamık virüsü alanlar arasında çoğu çocuk olmak üzere 140 bin kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs enfeksiyonu yüzünden mayıs ayına kadar dünyada 30’dan fazla kızamık aşısı kampanyası iptal edildi.

Çocukluk çağı aşılarının yapılmamasının sonuçlarının koronavirüs enfeksiyonunun sonuçlarından çok daha ciddi olacağını söyleyen UNICEF ​​Başkanı Henriette Fore “Küresel aşılama programındaki aksama, özellikle de dünyanın en fakir ülkeleri için son derece kötü bir haber. Aşılama, senede üç milyondan fazla çocuğu ciddi hastalıklara yakalanmaktan koruyor.

BİR BUÇUK MİLYON ÇOCUK ÖLÜYOR

Aşılama programları, milyonlarca çocuğun hayatını kurtarsa da her yıl yaklaşık olarak bir buçuk milyon çocuk aşı ile önlenebilir hastalıklar sebebiyle kaybediliyor. UNICEF ​​ve Dünya Sağlık Örgütü, bugün doğan bir çocuğun beş yaşına gelene kadar dünya çapında önerilen tüm aşılarla tamamen aşılanması ihtimalinin yüzde 20’den az olduğunu bildiriyor.

"VİRÜSÜN TEMİZLENMESİNİ BEKLEYEMEYİZ!"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çocukların aşılarının zamanında yapılmasının önemine dikkat çekerek “Çocukluk çağı aşılarının ertelenmesi salgın sonrasında daha büyük sağlık problemlerine sebep olabilir” dedi. Prof. Dr. Ceyhan “Covid-19 salgınında gördük ki, bir hastalığın mevcut aşısının olup olmaması o salgının büyüklüğünü ve dünyada oluşturduğu tehlikeyi çok ciddi oranda etkiliyor. Aşılar hemen etkisini göstermediği için salgın bittiğinde yapılması, çocukların başka tehlikelere açık olmasına sebep olabilir. Bakanlık şemasında yer alan 13 aşıyı zamanında yaptırmalıyız” diye anlattı.