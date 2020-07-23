Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 20-40 yaş arası erişkin hastaların kendilerine çok fazla başvurduğunu ve vakaların beklenenin çok üzerinde olduğunu belirterek “Yaz ayları için öngördüğümüz seviyede değiliz. Beklediğimizin çok üzerinde vaka artışı yaşıyoruz. Bu da vatandaşlarımızın tedbirlere uymadığını ve dikkatsiz davrandıklarını gösteriyor. Zatürre olgularında artış var. Özellikle 20-40 yaş arasındaki genç erişkin hastaların çok daha fazla bizlere başvurduğunu gözlemlemeye başladık” dedi.

İŞ YERİ KAYNAKLI VAKALAR GELİYOR

Normal çalışma hayatına dönülmesinden sonra iş yerlerindeki toplu vakaların arttığına işaret eden Prof. Dr. Çelik “Aile kümelenmelerinden sonra şimdi de iş yeri kümelenmeleri geldi. Klasik düğün, nişan ve cenaze törenleri yine her zamanki gibi devam ediyor. Uyarılara rağmen burada bir gerileme görmedik maalesef. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Bu gidişle herhâlde eylül, ekim ayında çok daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya geleceğiz gibi duruyor” dedi. İHA