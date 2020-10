Türkiye Gazetesi

Son yıllarda özellikle artan meme kanseri ile ilgili farkındalık projelerine bir yenisi daha eklendi. 15 yıldır iç giyim ve ev giyim ürünleriyle alternatifler sunan Suwen, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği (Pİ) ile meme kanseri tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekmek amaçlı bir sosyal sorumluluk projesine başladı. Elle muayene ile erken tanının önemine dikkat çekilen projede Suwen, mağazalarında her bir ürüne takılan ‘İçindeki Seni Koru’ farkındalık etiketiyle tüketicilerini bilinçlendiriyor. Etiketin üzerinde bulunan QR kod telefon kamerasına tutulduğunda, her kadının kendini elle nasıl muayene edebileceğini anlatan Pİ Kadın Kanserleri Derneği tarafından hazırlanan bilinçlendirme videosu izlenebiliyor.

Her bir ürün tedaviye destek olacak

Pİ Kadın Kanserleri Derneği ile başlatılan farkındalık projesiyle kadınlar bilinçlendirilirken, Ekim ayı boyunca 35 ildeki 102 Suwen mağazasından satın alınan her bir ürünle, meme kanseri teşhisi konulan kadınların ameliyat ve tedavi masraflarının karşılanmasına destek olunacak.

2014 yılından bu yana kanserle mücadele eden kadınların tanı ve tedavi sürecinde, sonrasında en önemli destekçileri olan Pİ Kadın Kanserleri Derneği ülkemizdeki kanser istatistiklerine dikkat çekiyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 70 bin kadının farklı kanser türleri nedeniyle tanı aldığını ve bu kanserler içinde en sık rastlanan türün meme kanseri olduğunu vurguluyor. Ülkemizde meme kanseri ile mücadele veren kadınların arasına her yıl yaklaşık 18 bin kadın katılıyor.

Suwen, mağazaları dışında da sosyal medya hesaplarında başlattığı iletişimle meme kanserinin farkındalığına dikkat çekiyor. Yine sosyal medya hesaplarından Acıbadem Sağlık Grubu uzman doktorlarının meme kanserinde tanı ve tedavideki gelişmeleri anlattığı farklı söyleşiler düzenliyor. Ayrıca takipçilerine, Meme Kanseri Check-Up paketi hediye ediyor.

“Meme kanseri tedavi süreçlerini destekliyoruz’’

Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk proje ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Uzmanlık alanımız olan ‘Sütyen’; yaş, beden, tarz fark etmeksizin tüm kadınların göğüs formunun korunması ve istenilen görünümün yakalanması için tasarlanan bir ihtiyaç ürünü. Biz de 2005 yılından bu yana fonksiyon, rahatlık ve kaliteyi önceliğimiz alarak kadınları doğru ürünle bir araya getiriyoruz. Ürünlerimizin yanı sıra yüzde 90 kadın çalışan oranımızla, yine kadınların tasarlayıp ürettiği ürünlerimizi kadınlarla buluşturuyoruz. Kadınlarla birlikte büyüyen bir marka olarak, bu yıl Ekim ayında Pİ Kadın Kanserleri Derneği ile oluşturduğumuz ortak farkındalık projesiyle meme kanseri için erken tanının önemine dikkat çekiyor ve meme kanseri tedavi süreçlerini destekliyoruz’’ dedi.

Pi Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş ise Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda toplumun dikkatini çekmek ve kanserle mücadele eden kadınlara yönelik sağlanacak olan bu destekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü. Kanserle mücadelesinde kadının yanında olmak, onların mücadelesine katkıda bulunmak için yola çıkmış bir derneğiz. Dernek olarak meme kanserine karşı da farkındalık çalışmaları yapıyoruz ve maddi ihtiyacı olan hastaların tedavi sürecinde onlara destek sağlıyoruz. Suwen ile birlikte yürüttüğümüz bu proje; pek çok kadının meme kanserinin farkına varmasına yol açacak, daha çok sayıda kadın kendi kontrollerini önemseyecek, bazıları da erken tanı şansı yakalayacak. Biliyoruz ki, meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Yeni bilimsel yöntemler, meme kanserinde tedavi başarısını yüzde 90’lara çıkarabiliyor. Onun için kadınlar kendi sağlıklarına önem vermeliler, sahip çıkmalılar.”