Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bristol Üniversitesi’nden Profesör Martin Addy, diş macunlarında, el dezenfektalarında aynı temizleyici maddeleri kullanıldığını belirterek, virüsün ağız ve tükürük yoluyla bulaşmasının engellenebileceğini açıkladı.

"DİŞ MACUNU İLE EL DEZENFEKTANI AYNI KİMYASAL MADDELERE SAHİP"

Addy, “Diş macunu, önerilen el yıkama jellerinde bulunanlarla aynı deterjanları içerir. Diş macununun ağızdaki antimikrobiyal etkisi üç ile beş saat devam eder ve böylece, tükürükteki viral yükü veya ağza giren virüslerin neden olduğu enfeksiyonu azaltır. İnsanlar bu nedenle, iş, okul veya alışveriş için evlerinden çıkmak üzereyken dişlerini fırçalamalı. En ideali ise ise günlük diş fırçalama sıklığını artırmak” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Profesör Addy, herkesin halihazırda günde iki kez dişlerini fırçalaması gerekmesine rağmen, risk altında bulunan yaşlıların bunu yapmadığını söyledi.

GARGARA KISA BİR SÜRE İÇİN ETKİLİ OLABİLİR

Profesör Addy, Covid-19'a karşı korunmak için daha sık gargara kullanma fikrine de değindi. Özellikle 'antiviral etkileri' nedeniyle klorheksidin içeren ürünlerin etkili olabileceğini söyledi. (NTV)