Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Türk Bilim adamlarının öncülük ettiği kongrede, bıçaksız müdahale imkânı sunan “Girişimsel Nöroradyoloji” ile beyin ameliyatları canlı olarak gerçekleştirildi. İşlemi gazetemize anlatan Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Saruhan Çekirge, şöyle dedi: Kasık veya kolumuzdaki atardamarlar üstünden küçük bir kesi ile vücut damar sistemi içine girilir. Yüksek teknolojili anjiyografi cihazları altında beyin damarlarına ulaşıp gene yüksek teknolojili çok ince kateterler ve mikro damar içi cihazlar ile bu damarların tamiri yapılır. İşlemler çoğunlukla genel anestezi altında olur. Genel olarak yüzde 97-98 oranında hastalar ameliyat sonrası hemen ertesi gün evlerine sağlıkla dönebilir.