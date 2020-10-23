Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Şehir Hastanesi’nde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca grip aşısıyla ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu. Koca, şunları söyledi: 2021 yılının grip aşısının siparişini şimdiden veriyoruz. Geçen yılın aşısını da geçen sene yapmıştık. Pandemiyle birlikte grip aşısının önemi daha da arttı. Bu sene 1 milyon 300 bin grip aşısını tedarik etmiş olduk. 400 bin doz grip aşısı eczanelerde. Grip aşısı geçen yıla göre en az 2 kat artacak. 3 milyon doza çıkarmak için çalışıyoruz

ÖNCELİK 65 YAŞ ÜSTÜ VE 5 YAŞ ALTI KRONİK HASTALARIN

Bilim Kurulu grip aşısı içim kimlere öncelik verilmesi gerektiğini belirledi. Grip aşısı riskli gebelere, 65 yaş üzerindeki kronik hastalara, 5 yaş altı kronik hastalara, riskli çalışan sağlık çalışanlarına, organ nakli olanlara yapılacaktır. Grip aşısını 3 milyon doza çıkarmak için çalışıyoruz.

İLK YERLİ AŞI ARALIKTA

Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemine kış henüz gelmeden ulaştı. İlk zirve eylülde görülmüştü. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. Türkiye'de yan etkisi az olan aşıyı uygulamayı düşünüyoruz. Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz. Salgının bu devresinde, asıl ciddi sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Evimiz dışında, iş yerimiz dahil, başkalarıyla paylaştığımız her ortamda maske takalım. Mesafe kuralıyla birbirimizi virüsten koruyalım. Yeni vakaların önünü kesecek asıl güç bu basit tedbirlerdir.

BURSA'DA 3 KAT ARTTI

Virüsün bulaştığı kişilerin büyük kısmında belirti görülmemesi sevindirici. Bu durum işin ciddiyetini azaltmıyor. Virüsün yayılması sadece daha fazla insanın hasta olması, hayatını kaybetmesi değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir. Bugünkü değerlendirmeler sonucu Bursa ve 5 ilde Covid-19 ile ilgili seyri paylaşmak istiyorum. Bursa’da son bir aya göre günlük vaka sayısı 3 kat arttı. Bilecik’te iki kat; Balıkesir, Yalova ve Çanakkale’de yüzde 50 oranında vaka artışı görüyoruz.