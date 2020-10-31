Covid-19 geçiren kişilerin kalıcı bağışıklığı olmadığını ve yeniden hastalanabildiğini söyleyen Prof. Dr. Azap “2020-2021'de büyük bir salgın geçireceğiz. Yaz ayının pek bir faydası olmayacak. 2022 yılından itibaren hastalık artık mevsimsel bir özellik kazanacak. Yaz aylarında azalan, kış aylarında artan bir seyirle insan hayatında sürekli var olacak gibi duruyor” dedi.
'Koronavirüs 2022’de ‘mevsimsel’ olacak'
31.10.2020 - 02:36 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Covid-19 hastalığının 2020 yılından itibaren mevsimsel hastalık özelliği kazanacağını belirtti.
Etiketler : koronavirüs,covid 19,
742989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/742989.aspx
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