Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırma Şirketi Areda Survey, farklı yaş gruplarından ve çeşitli mesleklerden bin 11 kişinin katılımıyla bir koronavirüs algı araştırması gerçekleştirdi. İstanbul başta olmak üzere 11 bölgeyi kapsayan kamuoyu yoklaması, Türkiye'nin en kalabalık 26 şehrinde yapıldı.



ÇOĞUNLUK CEZALARI DESTEKLİYOR

Araştırma kapsamında katılımcılara virüsün seyrine ve beklentilere ilişkin farklı sorular yöneltildi. Araştırmanın ilk bölümünde, pandemi kurallarına uymayan kişilere verilen cezalara dikkat çekildi. Bu kapsamda, toplumun yüzde 52'si yasaklara uymayan kişilere verilen cezaları yerinde buluyor, hatta artırılmasını istiyor. Yüzde 35,1'i ise ceza verilmesini destekliyor ancak caydırıcılığına inanmıyor. Ceza verilmesini desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 12,9.



VATANDAŞ YIL SONUNDAN UMUTSUZ

Ayrıca çalışmada, virüsün seyrine yönelik vatandaşın ön görüleri de yer aldı. Bu çerçevede, vaka sayıları giderek azalacak diyenlerin oranı 28,4 olarak tespit edildi. Katılımcıların yüzde 49,7’si Türkiye'de koronavirüs hasta sayılarının yıl sonuna doğru daha da artacağını ifade ederken, stabil devam edecek diyenlerin oranı yüzde 24,7 oldu. Katılımcıların yüzde 25,6'sı ise hasta sayılarının yıl sonuna doğru azalmasını bekliyor.



UMUT AŞIDA

Ancak araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu salgının yıl sonu biteceğine inanmıyor. Pandeminin yıl sonunda biteceğine inananların oranı yüzde 9,4 iken, salgının aşı çıktığı takdirde biteceğini savunanların oranı ise 30,9 olarak belirlendi. Bu çerçevede, “Çıkarılacak olan Covid-19 aşısını güvenli buluyor musunuz" sorusuna karşı katılımcıların yüzde 37,3'ü testleri geçmiş tüm aşıları güvenli bulduğunu belirtti. Yalnızca Türkiye'nin üreteceği aşıya güvenirim diyenlerin oranı yüzde 26,8 olurken, hiçbir aşıya güvenmem diyenlerin oranı yüzde 35,9 olarak şekillendi. Aşı çalışmalarına en çok gençlerin destek verdiği de bu araştırmayla ortaya kondu. 18-24 yaş arası katılımcıların yüzde 55'i testleri geçen tüm aşıları güvenli bulduğunu ifade etti.



ALTYAPIYA GÜVEN TAM

Öte yandan, Türkiye'nin sağlık altyapısının da değerlendirildiği araştırmaya göre katılımcıların yüzde 71,4'ü hastane, yatak sayısı, ilaç ve makine gibi unsurların yeterli olduğunu ifade ederken, 28,6'sı ise altyapıyı yetersiz buluyor. Ayrıca, aile üyelerinden Covid-19'a yakalananların yüzde 77'si sağlık altyapısının yeterli olduğunu belirtiyor.