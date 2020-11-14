Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Pandemi döneminde hastanelerin normal polikliniklerine başvurularda düşüş yaşandığını söyleyen Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Sönmez, “Covid-19 salgını yüzünden insanlar virüs belirtileri yaşamadıkça hastanelere gitmiyor ya da erteliyor. Bu yüzden kanserde erken teşhis şansı azalıyor. Hastanelerde bütün tedbirler alınmış durumda. Şikâyeti olan vatandaşlarımızı tereddüt etmeden hastaneye başvurmaları konusunda bir defa daha uyarıyoruz” dedi.

PANDEMİ KANSER TEDAVİLERİNE ENGEL DEĞİL

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği 15 Kasım’a kadar online olarak devam edecek olan ulusal kongresi dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Doç. Dr. Sönmez, Covid-19 hastalığına ait belirtiler olmadığı sürece en yüksek risk gruplarından olan kanser hastalarının, doktorlarının tavsiyelerine uymalarını ve tedavilerine mutlaka devam etmeleri gerektiğini ifade ederek “Kemoterapi hastaları evlerinde izolasyona devam ederek salgın sürecinde kesinlikle tedavilerini aksatmamalı. TTOD olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile iş birliği yaparak oluşturduğumuz Pandemi Danışma Kurulu ile hastalarımızın tedavilerinin planlanması için hazırladığımız kılavuza göre tedavi veriyoruz” diye anlattı.