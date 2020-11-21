Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Beslenme ve Sağlık İletişimi Konferansı’nda koronavirüsten korunma ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ünal, “Salgının durdurulması için maske, mesafe ve el hijyeni şart. Ancak bütün dünyada bu tedbirler düzgün bir şekilde uygulanamadı. Virüsün mutasyona uğraması, sürü bağışıklığı, etkin tedavi ve ilaç gibi seçenekler konuşulsa da bu iş aşıyla hallolacak gibi duruyor. Aşıda umut vardır ama bağışıklık sistemini kuvvetli tutmak da çok önemli. Sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir bağışıklık sistemi demektir. İyi çalışan bir immün sistemi de koronavirüs başta olmak üzere tüm hastalıklara karşı en önemli gücümüzdür” dedi. C ve D vitaminlerinin koronavirüs mücadelesinde bağışıklığı desteklediğinin ispatlandığını söyleyen Prof. Dr. Ünal, “Bu vitaminlere ek olarak yer vermek de çok önemli” diye ekledi.