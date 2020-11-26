Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız. TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz” ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Koca: “COVID-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız”
26.11.2020 - 21:06 | Son Güncelleme: 26.11.2020 - 21:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,”Covid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız” dedi.
Etiketler : Sağlık Bakanı Koca,COVID-19,aşı,
749202 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/749202.aspx
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