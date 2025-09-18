Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uzmanlar açıkladı! "Şekerin verdiği keyif geçici, zararları ise kalıcıdır"

Uzmanlar açıkladı! "Şekerin verdiği keyif geçici, zararları ise kalıcıdır"

- Güncelleme:
Uzmanlar açıkladı! &quot;Şekerin verdiği keyif geçici, zararları ise kalıcıdır&quot;
Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Berna Ertuğ

Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Berna Ertuğ, "19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası" kapsamında şekerin vücuttaki gizli etkilerine dikkat çekerek, "Şekerin verdiği keyif geçici, zararları ise kalıcıdır" uyarısında bulundu.

Dyt. Berna Ertuğ, "19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası" kapsamında şekerin vücuttaki gizli etkilerine dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

İLAVE ŞEKER SAĞLIĞIN DÜŞMANI

Lezzeti artırmak veya raf ömrünü uzatmak için ürünlere eklenen ilave şeker fazlaca tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Ertuğ, "Meşrubatlar, meyveli içecekler, aromalı yoğurtlar, tahıllar, kurabiyeler, kekler ve şekerlemeler başlıca kaynaklardır. Hatta çorba, ekmek, şarküteri ürünleri ve ketçap gibi tatlandırılmış olduğu düşünülmeyen ürünlerde bile bulunabilir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar açıkladı! "Şekerin verdiği keyif geçici, zararları ise kalıcıdır" - 1. Resim

GÜNLÜK MİKTARI AŞMAYIN

Şeker beslenmede gerekli bir madde olmadığını ve kısıtlı tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Ertuğ, "Kadınlar için günlük önerilen miktar 100 kalori yani yaklaşık 6 çay kaşığı (24 gram), erkekler için ise 150 kalori yani 9 çay kaşığı (36 gram) ile sınırlıdır. Bu miktar, 350 ml'lik bir kutu gazlı içecekteki şeker miktarına yakındır" şeklinde konuştu.

Uzmanlar açıkladı! "Şekerin verdiği keyif geçici, zararları ise kalıcıdır" - 2. Resim

FAZLA ŞEKERİN YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR

Obezite ve Metabolik Bozuklukların şekerli gıdaların aşırı tüketimi olduğu belirten Ertuğ, "Özellikle karın bölgesinde yağlanmayı artırarak obeziteye yol açar. Bu sadece estetik değil, kalp, damar ve eklem sağlığını da tehdit eden ciddi bir durumdur. Karaciğer Yağlanması da özellikle fruktoz içeren şekerler, alkol kullanmayanlarda bile karaciğerde yağ birikimine yol açar ve uzun vadede fonksiyon bozukluklarına sebep olabilir. Diş ve Ruh Sağlığı için çocukluktan itibaren diş çürüklerinin en önemli sebebi fazla şeker tüketimidir. Ayrıca kan şekerindeki ani yükselip düşmeler, yorgunluk ve depresyona yatkınlık gibi ruh hali bozukluklarına neden olabilir" dedi.

Uzmanlar açıkladı! "Şekerin verdiği keyif geçici, zararları ise kalıcıdır" - 3. Resim

SAĞLIKLI ALTERNATİFLER VAR 

Şekeri tamamen hayatınızdan çıkarmanın zor olduğunu ama azaltmanın mümkün olduğunu belirten Ertuğ, "Paketli ürünlerden uzak durun, şekerli içecekler yerine su, şekersiz çay ve bitki çayları tercih edin. Tatlı ihtiyacını meyvelerle karşılamak ve düzenli egzersizle bağışıklığı güçlendirmek sağlıklı bir başlangıçtır. Unutmayın, şekerin keyfi kısa, zararı uzun sürelidir" şeklinde konuştu.

