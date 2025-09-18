Fransa halka açık yerlerde sigara içmeyi yasakladı

Fransa, plajlar ve parklar gibi halka açık yerlerde sigara içmeyi yasakladı. Halka açık bir yerde sigara içen herhangi biri başta para cezası olmak üzere cezalandırılacak. Yeni sigara yasağı, çocukları pasif içicilikten korumayı amaçlıyor.

TÜTÜNSÜZ BİR GELECEK

Hükümet 2032 yılına kadar tütünsüz bir nesil oluşturmak istiyor. Bunun için bugünden çocukları koruma adına birçok yasa yürürlüğe girdi. Fransa Sağlık Bakanı bu durumla alakalı "Tütün, çocukların olduğu yerlerden... park, plaj, okul gibi yerlerden kaldırılmalı. Bunlar oyun oynamak, öğrenmek ve nefes almak için yerler; sigara içmek için değil." dedi. Bakan ayrıca şunları ekledi: "Sigara içme özgürlüğü, çocukların temiz hava soluma hakkının başladığı yerde biter."

YASAYI HALK DESTEKLİYOR

Fransa'da sigara kullanımı yavaş yavaş azalıyor. Ancak pasif içicilik hâlâ yılda 5.000'e kadar ölüme neden oluyor. Yakın zamanda yapılan bir anket, Fransız halkının %68'inin halka açık yerlerde sigara içmeyi yasaklayan kuralları desteklediğini gösterdi. Açık hava, kafe ve restoranlarında da yasak istiyorlar, ancak bu yerler yeni yasağa dahil değil.

Sigara içmek, önlenebilir hastalık, sakatlık ve ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. Vücudun neredeyse her organına zarar verebilir. Çocukların yanında sigara içmek özellikle tehlikelidir çünkü vücutları hala gelişmektedir. Pasif içicilik solunum problemlerine ve astıma yol açabilir. Akciğer gelişimini yavaşlatabilir veya zarar verebilir.

Fransız vatandaşlar, yeni yasağın çocukların daha sağlıklı büyümelerini sağlayacağını umuyor.