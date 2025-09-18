Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Efsane haline gelmişti! 'Hayalet gemi' batışından 140 yıl sonra bulundu

Efsane haline gelmişti! &#039;Hayalet gemi&#039; batışından 140 yıl sonra bulundu
1886 yılında batan ve son 50 yıldır yapılan arama çalışmalarında bulunamayan "hayalet gemi"nin yeri tespit edildi. Denizcilik tarihçisi Brendon Baillod, FJ King adını taşıyan geminin, bulunması zor yapısı nedeniyle Wisconsin enkaz avcıları topluluğunda bir efsane haline geldiğini söyledi.

Wisconsin Sualtı Arkeolojisi Derneği araştırmacılarına göre yaklaşık 140 yıl önce Michigan Gölü'nde batan ve son 50 yıldır yapılan arama çalışmalarında bulunamayan "hayalet gemi" bulundu.

1886'nın Eylül ayında gece yarısı fırtınaya yakalandıktan sonra batan ahşap yelkenli gemi ile ilgili araştırma ekibi lideri olan denizcilik tarihçisi Brendon Baillod, geminin bulunması zor yapısı nedeniyle Wisconsin enkaz avcıları topluluğunda bir efsane haline geldiğini söyledi.

Baillod, konuyla ilgili CNN'e verdiği demeçte "Bu gizemi gerçekten çözmek istiyorduk. Onu bulduğumuza inanamadım." ifadelerini kullandı.

Baillod, enkazın son yıllarda bulunan çok sayıda enkazdan sadece biri olduğunu ve yalnızca Michigan Gölü'nde hala çıkarılmayı bekleyen yüzlerce enkaz olduğunu da belirtti.

Efsane haline gelmişti! 'Hayalet gemi' batışından 140 yıl sonra bulundu - 1. Resim

GEMİNİN TARİHÇESİ

1867 yılında inşa edilen FJ King, ticaret amacıyla sefer yapıyordu. Gemi, Wisconsin'in ABD'nin tahıl ambarı olduğu bir dönemde tahıl taşıyordu. 44 metre uzunluğundaki gemi ayrıca demir cevheri, kereste ve daha fazlasını içeren kargolar da taşıyordu.

Duyuruya göre, geminin 19 yıllık kazançlı bir kariyeri vardı; ta ki o eylül gecesinde şiddetli bir rüzgar geminin dikişlerini patlatana kadar. Kaptan William Griffin, mürettebata geminin yelkenli teknesiyle tahliye emri verdi ve FJ King'in pruvası önde olmak üzere batışını izlediler.

 

