Ben Leman nerede çekiliyor? Detaylar belli oldu

Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu, hikâyesi Yekta Torun’a ait olan Ben Leman dizisinin senaryosu Yekta Torun ve Hilal Yıldız'ın kaleminden çıkıyor.

Sırlarla dolu bir geçmişe sahip olan dört kadın ve bir erkeğin hayatını konu alan dizi 26 Eylül Cuma ya da 3 Ekim Cuma günü ekrana gelmesi bekleniyor. Özellikle izleyiciler Ben Leman'ın nerede çekildiğine dair araştırma yapmaya başladı.

BEN LEMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ben Leman dizisinin çekimleri İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı olan Sığacık’ta gerçekleşiyor. Dar sokakları ve tarihi kale evleriyle güzel bir atmosfere sahiptir.

Ben Leman dizisinin çekimleri Urla ve Seferihisar’ın farklı yerlerinde yapılmaktadır.

Oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, Tayanç Ayaydın, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel, Şebnem Sönmez, Hüseyin Soysalman, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Güneş Hayat, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya, Deniz Gürkan, Duygu Üstünbaş, Sena Başdoğan ve Tahir Yılmaz gibi birçok başarılı isim bulunuyor.