Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 3 gündür haber alınamıyordu! 92 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! 92 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3 gündür haber alınamıyordu! 92 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Yaşlı Kadın, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, kendisinden 3 gündür haber alınamayan 92 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Akçay Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 92 yaşındaki Zeynep Kırmaz'dan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

3 gündür haber alınamıyordu! 92 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - 1. Resim

Eve giren ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Kırmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayserispor'a kötü haber! Carlos Mane'nin kaçıracağı maçlar belli olduEfsane haline gelmişti! 'Hayalet gemi' batışından 140 yıl sonra bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otomobil bomba gibi patladı! İkizleri ölüm ayırdı - 3. SayfaÇakmak gazı faciası! İkizleri ölüm ayırdıEski eşini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Yazar Funda Demirci hakkında karar verildi - 3. SayfaCezası belli oldu, son sözü dikkat çektiBaşıboş sokak köpekleri yine saldırdı! 9 yaşındaki çocuk hastanelik oldu - 3. SayfaBaşıboş sokak köpekleri yine saldırdı! 9 yaşındaki çocuk hastanelik olduEşi ve çocuğunu "öldürmekle" suçlanıyordu! Cezaevindeki doktor intihar girişiminde bulundu - 3. SayfaCezaevinde intihar girişiminde bulunduAnkara'da yürek yakan ölüm! 6 yaşındaki çocuk 13'üncü kattan düştü - 3. SayfaAnkara'da yürek yakan ölüm! 6 yaşındaki çocuk 13'üncü kattan düştüDevrilen UTV alev aldı! Sürücü feci şekilde can verdi - 3. SayfaDevrilen UTV alev aldı! Sürücü feci şekilde can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...