200 bin hastanın şifası Türkiye’den! FMF ilacı geliştirmede öncü ülke olduk

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türkiye’de 85 bin, dünya çapında 200 bin hastayı etkileyen ailevi Akdeniz ateşi (FMF) hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye’de geliştirilen biyolojik ilacın Faz I klinik çalışması başarıyla tamamlandı. Ardından yürütülen Faz II çalışmasında ise FMF gibi özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada sık görülen bir hastalık için dozlama ve etkinlik açısından umut verici ilk sonuçlar elde edildi.

İlaçla ilgili klinik çalışmaların erken dönem sonuçları ekim ayında Amerikan Romatizma Cemiyetinin senelik kongresinde açıklanacak.

10 HASTADAN BİRİ TEDAVİSİZ KALIYOR

Türkiye’de geliştirilen ve klinik çalışmalarının Türkiye Rusya, Gürcistan ve Ermenistan’da yürütülen biyoteknoloji ürünü yeni ilacın mevcut tedaviye yetersiz cevap veren hastalarda kullanılacağını söyleyen Türkiye Romatoloji Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gül, “Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı tedavisi etken maddesi “kolşisin” olan ilaçla yapılıyor. Kolşisin, çok faydalı olmakla beraber, ilacını düzenli ve yeterli dozda kullanan hastaların yaklaşık yüzde 5-10’unda yeterli cevap alınamıyor. Bazı hastalarda da ishal başta olmak üzere belirli yan etkilerin ortaya çıkması, kolşisin ilacının yeterli dozda alınmasına engel oluyor” açıklamasını yaptı.

İlgili Haber Diyabete karşı buhar tedavisi! Çalışmalar sürüyor

TÜRKİYE KRİTİK ÜLKE

Prof. Dr. Ahmet Gül, Türkiye’de hasta sayısının fazlalığının klinik araştırmalarda ülkeyi önemli bir merkez hâline getirdiğini belirterek şunları söyledi:

Türkiye, FMF hastalığında hem genetik araştırmalar hem de yeni tedavilerin geliştirilmesi açısından kritik bir ülke. Bu çalışmalar sayesinde hastalarımız yeni ilaçlara çok daha erken ulaşma şansı buluyor. IL-1’i engelleyen yeni tedavilerin artması, hastaların ataksız bir hayat sürmesi ve amiloidoz komplikasyonunun önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

YENİ FMF İLACI YOLDA

Kolşisin kullanamayan ya da kolşisine yeterli cevap vermeyen hastalarda, biyolojik ilaçların kullanılmasının tavsiye edildiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Gül, “Bu alanda üç ürün var. Yeni bir ilacın geliştirilmesi çalışmaları Türkiye’de yapılıyor. Türkiye’de ilk defa bir biyolojik ürünün Faz I klinik çalışması başarıyla tamamlandı ve ilacın güvenlik profili onaylandı. Faz II çalışmaları sürüyor” dedi.

FMF, EN ÇOK TÜRKİYE'DE GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Ahmet Gül hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi: