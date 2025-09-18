Havalar ne zaman ısınacak? Kavurucu sıcaklar geliyor, her yerde hissedilecek

Son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstüne çıkması bekleniyor. Peki hava sıcaklıları ne zaman yükselecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerini açıkladı. İşte hava durumu tahmini...

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Son raporlara göre yurt genelinde sıcaklıkların hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

4 İL İÇİN UYARI GELDİ!

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yarın için yağış beklentisi var. Abdullah Macit, yağışların Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olacağını bildirdi. Meteoroloji uzmanı sel ve su baskınları için de vatandaşlara uyarıda bulundu.

HAFTA SONU İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVALAR NASIL?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar hafta sonu için plan yapıyor. Öncesinde ise hava durumunun nasıl olduğu araştırılıyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri ne? Macit, pazar gününden itibaren yurt genelinde yağış beklentisinin olmadığını aktararak, "Kuzey, iç, batı ve güney kesimlerde özellikle yağışsız günler bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında cuma ve cumartesi devam edecek ancak cumartesi günü batı kesimlerinden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması (3-6 derece) beklentimiz var." diye konuştu.

Üç büyükşehirde hafta sonunun yağışsız geçeceğini söyleyen Macit, sıcaklıkların İstanbul'da 25 ila 27 derece olacağını, Ankara'da ise yarın 23 derece olan sıcaklığın hafta başından itibaren 27 ila 28 derecelere çıkacağını belirtti.

Macit, İzmir'de ise yarın 29 derece beklenen sıcaklığın hafta sonunda 30 derecenin üzerinde seyredeceğini kaydetti.