Ankara’da bugün yağmur var mı? 18-21 Eylül Ankara Hava Durumu

Ankara’da bugün yağmur var mı sorusu Eylül ayının sonuna yaklaştıkça sorgulanmaya başlandı. Türkiye genelinde yapılan değerlendirmeler de ise Karadeniz Bölgesi kuvvetli yağışların etkisi altına girdi. Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Bolu, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarı yapıldı.

ANKARA’DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Başkentte yaşayanların en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Ankara'da bugün yağmur var mı?” sorusuna Meteoroloji Genel Müdürlüğü cevap verdi. 18 Eylül 2025 Perşembe günü Ankara’da yağış beklenmiyor. Gün boyunca bulutlu bir hava etkili olacak ve sıcaklıklar en yüksek 19 derece, en düşük 14 derece olarak ölçülecek.

ANKARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji raporlarına göre Ankara’da bu hafta sağanak yağış ihtimali bulunmuyor. Yağışlar bu hafta daha çok Karadeniz ve Marmara’nın doğu kesimlerinde etkili olacak. Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Ankara’da sadece bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu hava bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU 18-21 EYLÜL