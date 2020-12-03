Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Koronavirüs salgını sırasında bildirilen raporların, hastalığın sadece solunum yollarını değil, nörolojik sistemleri de ağır şekilde etkilediğini söyleyen Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, “Koronavirüs, özellikle hipertansiyon ve diyabet gibi ek risk faktörü olan yaşlı hastalarda virüsün santral sinir sistemine sirayet etmesi, kan pıhtılaşma eğilimini artırması ve enfeksiyonun etkisi ile ani inmeye sebep olabiliyor. Yüzde 5 oranında görülen bu durumun hem belirti olarak hem de tedavi sonrasındaki takiplerde ihmal edilmemesi gerekir” dedi. Türk Nöroloji Derneği tarafından çevrim içi olarak düzenlenen 56. Ulusal Nöroloji Kongresi’nin basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Öztürk, Covid-19’un vücuttaki en önemli hasarının sinir sistemi üzerinde olduğunu vurguladı.

VİRÜS SİNİR SİSTEMİNİ ELE GEÇİRİYOR

Covid-19 pandemisinde çeşitli ülkelerden bildirilen çalışmalarla hastaların yaklaşık üçte birinde nörolojik belirtilerin rapor edildiğini belirten Prof. Dr. Öztürk, “En yaygın belirtiler hastaların yüzde 60’ında baş ağrısı, yüzde 50’sinde tat alma koku bozuklukları, kas ağrısı, bulantı ve kusmadır. Vakaların yüzde 21’inde beyin damar tıkanıklıkları görülmektedir. Ani başlayan sinirsel tutulumlar, nöropati, sara hastalığı, miyopati gibi kas hastalıkları da Covid-19’un belirtisi ya da yan etkileri arasında sayılabilir” diye konuştu.

BELİRTİLER KALICI OLABİLİR

Koronavirüsün sinir sistemine kalıcı hasar verme potansiyeli olduğunun bilindiğini ifade eden Prof. Dr. Öztürk, “Yayınlanmış raporlar ve hastalarımızdan gördüğümüz gibi kas ağrısı, uyku düzeninde bozukluklar, koku ve tat alma bozuklukları gibi bazı semptomlar iyileştikten sonra da devam ediyor. Bunların kalıcı olup olmadığını önümüzdeki dönemde net olarak görebileceğiz” diye anlattı.