Özellikle akciğerlere saldırıp nefes darlığı, zatürre ve solunum yetmezliğine yol açarak insanı canından eden virüsün ne kadar hızlı ilerlediği, bu filmlerde görüldü. Hastanenin başhekim yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz “Sağlıklı bir insanın akciğer filmlerinde siyah alanlar mevcut. Korona hastasınınkinde ise tamamen beyaz bir görüntü var. Bu sebeple akciğer grafisine bakar bakamaz bunun koronavirüs olup olmadığını hemen anlıyoruz. Virüs, akciğere indiğinde çok ağır bir zatürre tablosuna sebep oluyor” şeklinde konuştu.
Covid-19 hastalarının akciğer röntgenleri ürküttü
11.12.2020 - 03:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 - 03:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde korona hastalarına ait akciğer röntgen filmleri, virüsün ne kadar etkili olduğunu bir kere daha gözler önüne serdi.
Özellikle akciğerlere saldırıp nefes darlığı, zatürre ve solunum yetmezliğine yol açarak insanı canından eden virüsün ne kadar hızlı ilerlediği, bu filmlerde görüldü. Hastanenin başhekim yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz “Sağlıklı bir insanın akciğer filmlerinde siyah alanlar mevcut. Korona hastasınınkinde ise tamamen beyaz bir görüntü var. Bu sebeple akciğer grafisine bakar bakamaz bunun koronavirüs olup olmadığını hemen anlıyoruz. Virüs, akciğere indiğinde çok ağır bir zatürre tablosuna sebep oluyor” şeklinde konuştu.
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752402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/752402.aspx
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