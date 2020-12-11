Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle akciğerlere saldırıp nefes darlığı, zatürre ve solunum yetmezliğine yol açarak insanı canından eden virüsün ne kadar hızlı ilerlediği, bu filmlerde görüldü. Hastanenin başhekim yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz “Sağlıklı bir insanın akciğer filmlerinde siyah alanlar mevcut. Korona hastasınınkinde ise tamamen beyaz bir görüntü var. Bu sebeple akciğer grafisine bakar bakamaz bunun koronavirüs olup olmadığını hemen anlıyoruz. Virüs, akciğere indiğinde çok ağır bir zatürre tablosuna sebep oluyor” şeklinde konuştu.



