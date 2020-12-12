Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göz kuruluğunun yanma, batma, kaşıntı, kızarıklık, okurken gözün çabuk yorulması ve bulanık görme gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen göz hastalıkları uzmanı Dr. Emre Sübay, evden bilgisayarla çalışmak mecburiyetinde kalan ya da uzaktan eğitime katılan öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: Ekran başında, göz sağlığınızı korumak için monitörün yüksekliğini göz seviyesinde veya altında olacak şekilde ayarlayın. Her 40 dakikada bir 40 saniye kadar ara vermeyi ihmal etmeyin. Günde en az iki litre su için, sofranızdan Omega-3 yönünden zengin yiyecekler bulundurun” dedi.