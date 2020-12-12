Göz kuruluğunun yanma, batma, kaşıntı, kızarıklık, okurken gözün çabuk yorulması ve bulanık görme gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen göz hastalıkları uzmanı Dr. Emre Sübay, evden bilgisayarla çalışmak mecburiyetinde kalan ya da uzaktan eğitime katılan öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: Ekran başında, göz sağlığınızı korumak için monitörün yüksekliğini göz seviyesinde veya altında olacak şekilde ayarlayın. Her 40 dakikada bir 40 saniye kadar ara vermeyi ihmal etmeyin. Günde en az iki litre su için, sofranızdan Omega-3 yönünden zengin yiyecekler bulundurun” dedi.
40 dakikada 40 saniye mola
12.12.2020 - 09:25 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kapalı mekânlarda odanın yeterince nemli olmaması ve uzun süre bilgisayar ekranına bakarken göz kırpmayı aksatmak gözyaşının buharlaşmasını artırarak, ‘gözlerde kuruluk’ problemine sebep olabiliyor.
Etiketler : göz,
752657 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/752657.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER