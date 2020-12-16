Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

İşlemlerin tamamlanmasının ardından ilk dozlar, bu hafta Türk Hava Yolları ile getirtilecek. Daha sonra bu aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİC) tarafından incelenecek. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yeni yılla birlikte aşılanma sürecinin başlayacağını söyledi. Yetkililer, kısa bir zaman diliminde yoğun aşılama yapmayı hedeflediklerini belirterek “Çünkü kitlesel bağışıklamanın bu şekilde sonuç ve başarılı olabileceğini inanıyoruz. Bu sebeple iki ve üç ay içinde yoğun aşılama dönemi içine girmek istiyoruz. Vatandaşları aşı olması konusunda ikna edeceğiz. Bizim asıl işimiz aşı geldikten sonra başlayacak” dedi. Bu arada ocak sonuna kadar 40 milyon doz, şubatta ise 10 milyon doz daha getirtilecek.