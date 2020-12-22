Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Mutasyonun aşı çalışmalarını etkileyeceğini düşünmediğini söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Aşı, sadece bir mutasyona bağlı olarak büyük oranda değişmeyebilir. Şu anda, aşıların olumsuz etkileneceğine dair herhangi bir bilgi, delil ve gözlem bulunmuyor. Bırakın Covid-19 için üretilen aşıları, tüberküloz için uygulanan aşının bile Covid-19’a karşı koruyucu olabileceği yönünde düşünceler ve gözlemler var. Grip, zatürre gibi aşıların bile bağışıklık sistemini güçlendirerek o virüsten bizi koruyabileceğine dair görüşler de bulunuyor. Dolayısıyla mutasyon oldu diye birden bire ‘Bu aşı işe yaramayacak, devre dışı kalacak’ gibi düşünmek çok kötümser bir senaryo” dedi.

YENİ TÜR EYLÜL AYINDA TESPİT EDİLDİ

Değişime uğrayan yeni tür virüs ilk olarak Eylül ayında görüldü. Kasım ayında Londra'da tespit edilen vakaların dörtte birine yakınının yeni tür virüsle bağlantılı olduğu ve bu oranın aralık ortasında vakaların üçte ikisine yükseldiği bildirildi.

AŞILAR TESİRİNİ KORUYOR

Aşılar, virüsün farklı bölgelerini hedef alarak kişilerde bağışıklık oluşmasını sağlarken bugüne kadar geliştirilen aşıların çoğu mevcut 'başak proteine' karşı bağışıklık geliştiriyor. İnaktif aşılarda da kişiye virüsün tamamı verilerek, aslında vücudun virüsün tüm bölgelerini tanıması sağlanıyor. Dolayısıyla protein yapısı mutasyona uğrasa bile aşıların virüse karşı tesirini yitirmeyeceği ifade ediliyor.

Ayrıca aşının etkinliğini kaybetse dahi atılacak adımlara ilişkin farklı senaryolar da bulunuyor. Virüsün artık tanındığını belirten yetkililer, mutasyon geçirse dahi iki hafta içerisinde ölü virüsten tekrar aşı üretilebileceğini ve ilk aşı çalışmalarındaki gibi yedi sekiz ay beklenmesine gerek kalmayacağını söylüyor.