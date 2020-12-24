Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminde acil durumlarda hastaneye başvuru oranlarını düşürdüğünü söyleyen kardiyoloji uzmanı Dr. Nazan Kanal “Unutmayın ki kalp krizi ve felç ciddi sakatlığa yol açabiliyor, daha da kötüsü ölümcül olabiliyor. Dolayısıyla bu hastalıklar Covid-19 enfeksiyonundan hâlâ daha tehlikeliler. Acil bir durumda her dakika önemlidir. Göğüs ağrısıyla birlikte bir veya iki kolda, sırtta, boyunda veya çeneye yayılan ağrı veya rahatsızlık ile nefes darlığı, kalp krizi belirtileridir” dedi.