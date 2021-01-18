Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk 4 günde 1 milyon kişiye doğru ilerleyen Türkiye, en çok aşı uygulayan ilk 10 ülke arasına girdi. Aşılamalar hafta sonu da 81 ilde devam ederken, şimdiye kadar aşılanan sağlıkçı sayısı 700 bini geçti. Aşılamadaki bu hız, ülkelerin sağlık sistemindeki eksikliklerini de gün yüzüne çıkardı.

"EN BÜYÜK FİYASKO" FRANSA'DA

Özellikle koronavirüste en çok can kaybı yaşanan ülkelerden olan Fransa'da durum oldukça vahim boyutlarda. 65 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ülkede aşılama da yavaş ilerliyor. 30 Kasım'da başlayan aşılamada bugüne kadar sadece 516 kişiye Pfizer/BionTech aşısı vurulabildi. Yetkililer gerekçe olarak, lojistik sebepleri öne sürüyor. Fransa Ulusal Tıp Akademisi, geçen hafta hükûmetin aldığı tedbirleri “aşırı” olarak nitelerken, bazı yetkililer durumu “Bu tıp dünyasında yaşadığımız en büyük fiyasko” olarak yorumluyor. Türkiye’yi hedef tahtasına oturtarak attığı her adımı eleştiren Danimarka da Fransa'dan geri kalmadı. Aşılamaya erken başlayan ülkede ölümlerin sayısı 2 bin, vaka sayısı 200 binlere dayanırken, halk endişeli bekleyişini sürdürüyor.