Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Obezite cerrahisi olan hastaların ameliyat sonrası takibinin son derece önemli olduğunu belirten Taşpınar, ameliyat olan kişilerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

¥ Yemek yerken su içmeyin. Çünkü mide kapasitesi artık eskisi gibi değil daha küçük olduğundan midenizi suyla doldurmayın.

¥ Öğünlerinizi bölerek yiyin. Üç öğünü altı öğüne paylaştırın.

¥ Protein ağırlıklı beslenin. Her öğününüzde mutlaka bir veya iki çeşit protein olsun.

¥ Gazlı içeceklerden uzak durun. Mide hacminizi büyüterek eskiye dönmenize sebep olabilir.

¥ Hazır yemeklerden uzak durun. Çünkü dışarıdan alınan gıdaların protein, karbonhidrat, yağ oranlarını ayarlamak zor olabilir.

¥ Doktorunuzun tavsiye ettiği vitaminleri mutlaka alın.

¥ Mide ameliyatı geçiren kişilerde Demir, B12, D vitamini, kalsiyum eksikliği olacaktır. Bunların takviye edilmesi gerekir. Ameliyat tipine bağlı olarak belli süreler mutlaka vitamin ve mineral takviyesi alınmalı. iha