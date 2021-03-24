Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zuhal Gerçek, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Erçağ ve Arş. Gör. Deniz Ceyhan’ın korona virüsü inhibeye yönelik yürüttüğü çalışmada, sentezlediği yedi adet yeni bileşiğin Covid-19 tedavisine karşı geliştirilebilecek yeni bir ilaç aktif bileşiği olabileceğini kanıtladı.

Başarılı sonuçlanan laboratuvar çalışmasında yedi yeni antiviral bileşiği Covıd-19 tedavisinde virüsün yayılımının engellenmesi ya da tamamen yok olması hedefinde bir ilaç geliştirilmesine yönelik umut vadeden bir çalışma olduğunu ortaya koydu. Sentezlenen antiviral bileşikler, korona virüsle savaşta küresel bazda yürütülen çalışmalar bağlamında Covid-19’un RNA işlemesinin önünde güçlü bir inhibitör olabilmesi bakımından önem arz ediyor.