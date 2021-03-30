Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bazı hastaların, test sonucu negatife dönmesine rağmen öksürük, göğüs, kas, sırt ve eklem ağrılarının, hâlsizlik ve yorgunluk gibi belirtilerinin devam ettiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, “Bazı hastalarda 3 ila 6 ay devam edebilen bu şikâyetler, bağışıklık sisteminin Covid-19'a hâlâ reaksiyon gösterdiğinin bir belirtisidir. Uzamış Covid olarak adlandırılan bu süreç, kalp ve damar hastalıkları, nörolojik problemler, depresyon ve kaygı bozukluklarını tetikleyebilir” dedi.

Hastalığın bittiğini gösteren negatif test sonucunun, artık hastalıktan kurtulduğunuz anlamına gelmediğini ifade eden Prof. Dr. Usta, “Şikâyetleriniz devam ediyorsa bu durumun mutlaka tedavi edilmesi, bağışıklık sisteminin düzenli olarak güçlü tutulması gerekiyor. Çünkü Covid-19 virüsüne saldıran bağışıklık sistemimiz, bu defa kendi hücrelerimize, kalp kaslarımıza, sinirlerimize, nöronlarımıza saldırıyor. Kaslarımıza saldırınca yorgunluk yapıyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için kaliteli ve yeteri kadar uyumak, düzenli yürümek, sağlıklı beslenmek, her fırsatta güneşe çıkmak gerekiyor. Havaların ısınmaya başladığı şu günlerde güneşin bir ilaç olduğunu unutmayalım” diye anlattı. Prof. Dr. Usta, bu dönemde vücudu destekleyici D, C ve çinko gibi vitaminlerin alınmasını tavsiye etti.­