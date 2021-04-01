Ülkemizde geçen yıl pandemi döneminde 3,5 milyon kanser taraması gerçekleştirildi ve Sağlık Hayat Merkezlerinin (SHM) sayısı artırılarak tarama merkezi sayısı 325'e yükseldi. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Aile Sağlığı Merkezlerinde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanserlerine karşı ücretsiz tarama hizmetleri veriliyor.
Pandemi döneminde 3,5 milyon kanser taraması gerçekleşti
01.04.2021 - 04:16 | Son Güncelleme: 01.04.2021 - 04:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı, kanser tarama ve önleme programlarını salgın sürecinde de ara vermeden sürdürdü.
Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı,
778959 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/778959.aspx
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