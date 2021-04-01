Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde geçen yıl pandemi döneminde 3,5 milyon kanser taraması gerçekleştirildi ve Sağlık Hayat Merkezlerinin (SHM) sayısı artırılarak tarama merkezi sayısı 325'e yükseldi. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile Aile Sağlığı Merkezlerinde meme, bağırsak ve rahim ağzı kanserlerine karşı ücretsiz tarama hizmetleri veriliyor.