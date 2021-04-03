Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takma dişler, kaybedilen dişlerin yenilenmesini tetikleyen bir antikorun bulunması sayesinde artık tarih olabilir! Japon bilim adamları, dişleri yeniden büyütmenin bir yolunu bulduklarını iddia etti.

USAG-1 adlı bir genin etkisini engelleyerek, antikor, belirli büyüme faktörlerinin kullanılabilirliğini artırıyor ve sonunda yeni bir dizi dişin çıkmasına yardımcı olabilir.

Çalışmalarını Science Advances dergisinde yayınlayan bir araştırma ekibi, dişini kaybeden farelerin genetiğini nasıl değiştirdiklerini anlattı. Bununla birlikte, hamile farelere USAG-1 antikoru enjekte edildiğinde, yavrular arasında normal diş gelişimiyle sonuçlandığı belirtildi. Ayrıca bilim adamları, antikorun tek bir uygulamayla normal farelerde tamamen yeni bir dişin büyümesini sağladığını dile getirdi.

Kyoto Üniversitesi ve Fukui Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, gen-1 veya USAG-1 ile ilgili belirli bir antikorun, doğuştan diş sorunu olan farelerde dişlerin büyümesini sağlayabildiklerini duyurdular.

Çalışmanın baş yazarlarından biri olan Kyoto Üniversitesi Tıp Fakültesi kıdemli öğretim görevlisi Katsu Takahashi, diş gelişimi için gerekli temel moleküllerin belirlendiğini söyledi. (Habertürk)